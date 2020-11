Cristina Pedroche se niega a que Josie vista a Jordi Cruz en las Campanadas: "Formamos un equipo único"

Es indudable que Josie está dejando tantos momentos únicos en 'MasterChef Celebrity 5' que hasta 'Zapeando', pese a ser de otra cadena, se está haciendo eco de lo más destacado. Además, el estilista es buen amigo del programa de laSexta, pues es colaborador habitual, aparte de ser quien diseña el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche.

Cristina Pedroche en 'Zapeando' y Josie en 'MasterChef Celebrity 5'

El miércoles 4 de noviembre, estuvieron repasando los mejores instantes del talent de La 1 y fue Pedroche quien aseguró que viéndolo "no aprenderemos a flambear como Dios manda, pero sabremos llamar a las prendas de vestir por su nombre", en referencia a los comentarios de Josie. Y es que este protagonizó un importante momento en la última gala de 'MasterChef' cuando Jordi Cruz se le acercó para hacerle "una pregunta comprometida".

"Imagínate que esta Nochevieja, el jurado de 'MasterChef' da las campanadas en Televisión Española. ¿Tú nos vestirías?", preguntaba el juez del talent, a lo que Josie respondía: "Dios mío, yo es que no puedo, porque la Pedroche me mataría. Ella lo de las Campanadas lo lleva a rajatabla, que quiere ganar todo el rato. De este modo, declinaba su oferta mostrándose fiel a su compañera y amiga.

"SI quiere que os vista... ¡Pero es mentira!"

"Ojo, que Josie podría marcarse un Luis Figo y fichar por La 1 para vestir a los de MasterChef en las Campanadas", advertía Dani Mateo desde 'Zapeando', aunque Pedroche se mostraba muy segura al afirmar que "jamás me haría esto. Cuando estamos los dos juntos los dos decimos lo mismo, pero si nos separamos... Yo con Jordi Cruz tengo confianza y alguna vez me ha dicho: 'Imagínate que Josie nos quiere vestir a nosotros'". Y es aquí donde tiene lugar su plan: "Claro, yo digo que sí él quiere..., yo le dejo la mierda a él y él me deja la mierda a mí. 'Si quiere que os vista, no hay problema...'. Pero es mentira. Josie y yo formamos un equipo único".