Josie rechazaría vestir al jurado de 'MasterChef' en las Campanadas: "Pedroche quiere ganar todo el rato"

Josie se ha revelado como uno de los personajes que más atención despierta en 'MasterChef Celebrity 5' por sus atrevidos estilismos y por sus divertidos comentarios. El diseñador se muestra siempre muy sincero y así lo ha demostrado una vez más cuando Jordi Cruz le ha pedido que le responda a una pregunta que le iba a resultar un tanto comprometida. "Dime mi amor", ha respondido Josie, dispuesto a mojarse una vez más.

Josie, al ser preguntado por las Campanadas en 'MasterChef Celebrity 5'

"Imagínate que esta Nochevieja el jurado de 'MasterChef' da las Campanadas en Televisión Española, ¿tú me vestirías?", le ha preguntado el chef catalán, que ya presentó las Campanadas que dieron la entrada al 2014 y al 2016 en La 1 junto a Pepe Rodríguez y Anne Igartiburu. Visiblemente nervioso, Josie trataba de articular una respuesta, pues se notaba que tenía el corazón dividido.

"¡Ay, dios mío! ¡Es que yo no puedo! Pero, ¿qué hago?", ha dicho el concursante. El juez ha querido saber el por qué de su negativa y Josie le ha explicado que él es fiel a Cristina Pedroche, a la que ha diseñado todos sus vestidos para las Campanadas en Antena 3. "¡Me mata la Pedroche! Ella lo de las Campanadas lo lleva a rajatabla, que quiere ganar todo el rato", ha explicado Josie, desvelando que la presentadora desea ser la ganadora en las audiencias en una emisión tan destacada.

El vestido más esperado

Es un hecho que el vestido de la Pedroche para las Campanadas genera mucha expectación entre los espectadores y no hay año en el que no sea trending topic en Twitter. Quizá este es el motivo por el que la audiencia de Antena 3 en las Campanadas se ha disparado en los últimos años. De hecho, el año pasado, la cadena anotó su máximo histórico y estuvo incluso a punto de superar a La 1 y hacer historia. No es de extrañar, por tanto, que Cristina Pedroche quiera conservar a su diseñador de cabecera a su lado y que guarde con recelo el secreto de cómo será su vestido año tras año.