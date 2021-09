El sábado 4 de septiembre, Ana Obregón recogió su Premio Joan Ramon Mainat a su trayectoria televisiva. Una ocasión muy especial para la actriz, presentadora y modelo, tras un año de lo más complicado a raíz de la pérdida de su hijo, Álex Lequio, en mayo de 2020, a la que siguió también la de su madre, Ana Obregón Navarro, justo un año más tarde. Dos personas a las que Obregón tuvo muy presentes en un emotivo y agradecido discurso que fue muy aplaudido por los presentes.

Ana Obregón, durante su discurso en el FesTVal

"Ahora no sé si voy a poder hablar, porque estoy muy emocionada, pero sobre todo estoy muy agradecida", confesaba Obregón, al tomar la palabra, conmovida al igual que feliz por el reconocimiento. "Os puedo asegurar de corazón que para mí ha sido un privilegio trabajar durante casi cuatro décadas en mi pasión, en mi amor: en la televisión", añadía la madrileña, que recodó su "bautizo en la tele", concretamente "en un programa con Pedro Ruiz y el gran Coll", con los que apareció por primera vez en la pequeña pantalla en un telediario un poco de cachondeo que, si recuerdo bien, se llamaba 'Pirulí que te vi'". "Esto fue en el año 83. Ese mismo año, el gran Fernando Navarrete me propuso hacer el programa de Fin de Año", recordó la galardonada, haciendo mención a unas galas que, por entonces, tenían una duración de seis horas.

"Desde ese momento en el que me enamoré totalmente de la televisión, han pasado 37 años en los que he tenido la suerte de hacer series, programas de entretenimiento, Campanadas... y, sobre todo, la suerte de trabajar con esos equipos maravillosos", manifestó Obregón, agradecida con "todos ellos y por todas las cadenas que me han dado una oportunidad, por lo que quiero compartir con ellos este premio". "Dalí dijo que la televisión es esa pantalla en la que uno ve todo lo que se puede imaginar. Y yo nunca me imaginé estar aquí. Y lo que queda, porque sé que voy a tener fuerzas para seguir", prometió la madrileña, emocionada, recibiendo así un estruendoso aplauso por parte de los presentes. "Estoy más nerviosa que cuando me he puesto delante de toda España para dar las Campanadas", reconoció Obregón,.

"Gracias por acompañarme"

Además, la madrileña declaró que "sé que esta noche hay dos personas que estarían, están, muy orgullosas de mí. Esas dos personas son mi madre y mi hijo. Este premio es para mi mamá y para ti, Álex" y dejó claro su agradecimiento hacia la organización del FesTVal "por acordaros de mí". Obregón también quiso "dar las gracias a todas las cadenas, por hacernos soñar, cada una a su manera. Todas tienen muchísimo valor y muchísimo mérito".

"Pero, sobre todo, doy las gracias a Televisión Española, por haber confiado en mí tantísimos años y por darme la oportunidad de realizar mi sueño", manifestó la galardonada , quien compartió su agradecimiento "a todos esos espectadores que están en casa y encienden la televisión, porque gracias a ellos, estamos todos aquí", antes de poner el punto final. "Quiero dar las gracias a todos por acompañarme en este año tan difícil", concluyó finalmente la madrileña, con voz ahogada.