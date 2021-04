Con la visita de Rocío Carrasco al plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y su guiño a Alessandro Lecquio con el "perro no come a perro", Antonia Dell'Atte se ha sumado a la hija de Rocío Jurado y ha estado publicando diferentes informes que verifican las denuncias que interpuso a su exmarido: "He sido la primera en España en denunciar los malos tratos, en 1991". No obstante, para Ana Obregón eso no es así: "He visto con mis propios ojos el informe de la policía científica que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora la ha falsificado".

Encuentro de Ana Obregón y Antonia Dell'Atte en 'Masterchef Celebrity'

Tras la reciente muerte del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, la actriz ha querido desmontar las publicaciones que la presentadora ha realizado en Instagram utilizando su mismo método. Con una foto familiar, la protagonista de 'Ana y los siete' criticaba la posición de Dell'Atte: "Espero que no lleguen al cielo las mentiras y la crueldad con la que están tratando al padre de mi hijo y las mentiras sobre nuestra relación".

"Alessandro jamás me ha maltratado. Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador", resaltaba Obregón. "Vamos a tomarnos el maltrato en serio porque es lo más grave que ocurre en esta sociedad. Jamás he llevado guardaespaldas para protegerme de él porque él es mi mayor apoyo", ha sentenciado mientras ha dejado claro que toda su familia "le adora". "Por favor, que esta señora respete a unos padres que están de duelo por su hijo y que necesitan calma porque yo no le deseo a nadie que pase por lo que estamos pasando. Y, si no lo hace por nosotros, que lo haga por mi Aless".

El llamamiento a la prensa de Ana Obregón

Con la publicación, Ana Obregón ha aprovechado para esclarecer su relación con Antonia Dell'Atte: "Son 30 años con la misma historia, 30 años de aguantar insultos y mentiras de la misma persona sin haber contestado nunca porque mi educación no me lo permite. Se sube al circo otra vez añadiendo más dolor al dolor", pero achacando parte de la culpa de esa situación por la persecución de la prensa. "Tengo a todos los fotógrafos acosando a mi familia y teniéndome que esconder para ir a ver a mi hijo al cementerio", explicaba.

La respuesta de Antonia Dell'Atte

Antonia Dell'Atte no ha tardado demasiado tiempo en responder a las palabras de Ana Obregón. Mediante una publicación en Instagram, la presentadora la ha acusado de "haber caído por enésima vez en la trampa de un cobarde". Al mismo tiempo, ha hecho público que denunciará a la bióloga por calumnias por haber dicho que sus documentos era falsos.