Por Beatriz Prieto |

El pasado jueves, 17 de septiembre, 'Ni que fuéramos Shhh' envió a Víctor Sandoval a cubrir la boda de Ángel Cristo Jr. vestido de Hilda, el personaje interpretado por Rita Hayworth. Una curiosa vestimenta con la que, mientras hacía su trabajo, el colaborador del programa de Ten apareció en el directo de 'TardeAR' mientras Ana Rosa Quintana trataba de hablar con José Manuel Parada, un episodio viral sobre el que la presentadora de Telecinco se pronunció este martes 22 de octubre.

Ana Rosa Quintana habla con su sobrino de Víctor Sandoval en 'TardeAR'

Tras bromear en la sección "Fila Zero" con el look de Mario Vaquerizo en su intervención en el programa el día anterior, el sobrino de Quintana, Kike, recordó que. "Vivimos una situación preciosa, maravillosa", añadió el colaborador, dando paso a un vídeo para recordar la conexión con el colaborador, no sin antes

El programa revivió así el asedio de la prensa a Parada nada más bajar del coche, acompañado por Sandoval, y cómo había soltado a Quintana "no quieres hablar conmigo" en medio del caos, después de señalar que tenía que hablar con "mi programa", 'Y ahora, Sonsoles' y de que Quintana le asegurase entonces que "no quiero yo interferir con otra compañera". "Yo ya no entiendo nada", soltaba la presentadora, perpleja tras el abrupto corte de Parada.

"Me hizo gracia"

"Oye, tengo que decir que fue un malentendido, luego Parada ya lo ha explicado, que el pobre no oía nada", apuntó Quintana, tras el repaso, en referencia a las declaraciones que el gallego había lanzado en 'D Corazón', donde explicó que "fue un fallo técnico, no fue un fallo humano". "Y yo me reía, pero me reía de Sandoval", confesó la presentadora. "Hombre, normal", coincidió Kike, ante lo que su tía enseguida matizó que "no de él, es que me hizo tanta gracia verlo allí". "Llevaba un pelucón, iba disfrazado y a mí me hizo gracia, la verdad", matizó Quintana.