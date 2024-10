La surrealista aparición de Víctor Sandoval con 'Ni que fuéramos shhh' en una conexión de 'TardeAR'

Por Beatriz Prieto |

'Ni que fuéramos Shhh' arrancó la tarde del jueves 17 de octubre con Víctor Sandoval caracterizado de Gilda, el mítico persona de Rita Hayworth, con motivo del aniversario de su nacimiento. Uno de los muchos disfraces del colaborador que, en esta ocasión, acudió a cubrir el enlace de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, donde acabó protagonizando una conexión tan surrealista como divertida, que lo llevó incluso a hacer toda una aparición estelar en un directo de 'TardeAR'.

Víctor Sandoval aparece en una conexión en directo de 'TardeAR'

El enlace tuvo lugar en la finca La Vega del Henares, la misma donde se casó Belén Esteban en 2019, donde otros muchos compañeros de la profesión habían acudido a hacer la misma labor de Sandoval. No obstante,, lo que le dio la oportunidad de meterse en el coche de José Manuel Parada , aseguró el actual colaborador de ' Y ahora, Sonsoles ', con quien Sandoval tuvo ocasión de charlar hasta que aparcó y se bajó para atender a los reporteros que lo esperaban.

Justo en ese momento, 'TardeAR' estaba en plena conexión en directo, ante una atenta Ana Rosa Quintana, que presenció cómo su reportero le pasaba el pinganillo para que pudiera hablar con Parada, a quien enseguida arropó un Sandoval con peluca que la cámara no pudo esquivar. "No la oigo. Que me está esperando Sonsoles", soltaba el invitado, despertando una carcajada a la presentadora de Telecinco. "Luego cuando esté más tranquilo, hablamos. No quiero yo interferir con otra compañera", aseguró Quintana, en una clara referencia a Ónega, a pesar de sus anteriores "piques" en directo.

Una conexión muy aplaudida

La vacilación de la madrileña al repetir "que no quiero", hizo pensar a Parada que "no quieres hablar conmigo", lo que despertó una exclamación de sorpresa en Sandoval. "¡Ay, lo que ha dicho. ¿Qué le has hecho a Ana Rosa?", preguntó el colaborador de 'Ni que fuéramos shhh', sin saber que Quintana, en su conexión, había asegurado a "que lo entendemos perfectamente, Parada, que tú tienes que atender a tu programa, no te preocupes". "Estoy aquí para atender absolutamente a todos. Si no quieres hablar conmigo, pues nada, entonces cortamos y ya está. Venga, adiós, Ana", se despidió Parada, sin más preámbulos, dejando a Quintana un tanto sorprendida.

7 minutos y 20 segundos de puro cine. El momentazo del que todo el mundo está hablando. Parada y Víctor Hayworth un dúo de millones en #NiQueFuéramos17O



Sandoval lograba "colarse" así en Telecinco, la antigua cadena del equipo de 'Ni que fuéramos shhh' con el difunto 'Sálvame', lo que enseguida despertó numerosos comentarios en redes. Eso, junto al trabajo de Sandoval y su divertida conexión, le granjearon numerosas felicitaciones de la audiencia del programa de Ten e incluso de sus compañeros, que lo aplaudieron a su regreso a plató. A ello se sumó un emotivo mensaje de Kiko Matamoros, a pesar de sus rencillas con su paisano, que hizo llorar al colaborador.