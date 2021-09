La denuncia falsa del joven de Malasaña que contaba que ocho encapuchados le habían grabado la palabra "maricón" con una navaja en una nalga fue la noticia del día. Desveló que se lo había inventado todo, que fue consentido y que no fue un ataque. Este hecho es realmente peligroso, porque da alas a las miles de personas se están dedicando a vanalizar sobre las agresiones homófobas por este caso concreto. Como señaló la Ministra de Igualdad, "que el árbol no nos impida ver el bosque".

Ana Rosa Quintana, en 'El programa de Ana Rosa'

Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, algunos de forma más neutra y objetiva y otros dando su opinión y siendo muy críticos con cómo se ha tratado este acto. Ana Rosa Quintana ha arrancado su programa del jueves 9 de septiembre reflexionando sobre este caso. "No hubo ocho encapuchados, no hubo agresión, no hubo delito de odio. La agresión sufrida por el joven de 20 años en el barrio madrileño de Malasaña no existió", arrancaba la presentadora.

"La relación fue consentida y la denuncia, pues falsa. El Gobierno utilizó el caso como arma arrojadiza contra la oposición, olvidando que una denuncia es solo el principio de una investigación. Madrid se manifestó ayer contra los delitos de odio, que no podemos olvidar que la inmensa mayoría de esas agresiones son reales", expresaba Quintana al comienzo de 'El programa de Ana Rosa'.

"Él no es el responsable"

Desde el programa han asegurado que no querían señalar dónde vive el chico ni mostrar su rostro, porque "al final es un chaval de 20 años cuyas circunstancias le corresponden a él y a su intimidad. Cometió un error para encubrir una infidelidad", explicaba Quintana dando las razones que les habían llevado a tomar esta decisión.

Ana Rosa Quintana tiene claro que "él no es el responsable de todo lo que ha pasado, porque hubiera sido un suceso más que la policía hubiera resuelto rápidamente como ha hecho, sino llega a ser porque la lucha fraticida política se ha metido por medio con irresponsabilidad. Porque al final, para denunciar un delito de odio, que se ha descubierto que no era pero sí que los hay, y muchos, ha generado odio hacia la oposición y eso es absolutamente irresponsable", acababa sentenciando.