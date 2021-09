Desde que Tom Brusse confesó que había mantenido relaciones sexuales con hombres y había participado en unas cuantas orgías en el polígrafo de Conchita el sábado 11 de septiembre en el 'Deluxe', los programas de tertulias no han tardado en hacerse eco de sus declaraciones y comentarlas con total sinceridad. Uno de ellos ha sido 'El programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana y Tom Brusse

"¿Qué opina Ana Rosa Quintana sobre esto?", cuestionaba Joaquín Prat, incitando a la conductora a contestar. "No me interesa nada. Ni sé si es la verdadera vida sexual o están intentando estar en la tele. Aunque me parece bien, que cada uno se gana la vida como puede", respondía la presentadora, mostrándose muy crítica con Brusse y su forma de contar sus intimidades.

"Cada uno que se acueste con quien quiera", añadía ella. "Si te montas una fiesta de 7 u 8 personas, siempre con protección. Hay que utilizar medidas profilácticas", señalaba el copresentador del espacio producido por Unicorn Content. "Están muy experimentados ya, no son unos chavales que tienen su primera vez. Y a esa edad no tiene ninguna obligación con nadie", retomaba Quintana.

Poco provecho

Siguiendo el hilo de la conversación, Ana Rosa Quintana ha hecho una sugerencia a la juventud que frecuenta los platós de televisión. "Siendo tan jóvenes, podrían tener creatividad, no solamente en hacer orgías que para mí no tienen ningún interés. Podrían dedicarse a otras cosas. La tele, ligo, la orgía, la noche...", decía, chasqueando la lengua. "Yo creo que es muy pobre para esa edad, aprovechad bien la edad que luego pasa muy rápido", indicaba ella.