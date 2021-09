Tom Brusse se declara bisexual: "Pruebo de todo y veo lo que me gusta y lo que no"

Tom Brusse fue uno de los invitados de 'Sábado deluxe' del pasado 11 de septiembre, protagonizando el polideluxe de ese día. Como era de esperar, la gran mayoría de las preguntas del francés estaban subidas de tono, pero no fue hasta el final de su paso por el programa cuando llegó la más esperada de todas y que se había convertido en un tema recurrente tras el chantaje sufrido: ¿había mantenido relaciones sexuales con hombres?

Tom Brusse

Tanto Jorge Javier Vázquez como el resto de colaboradores estaban expectantes a ver qué decía el polígrafo de Conchita, pero no solo ellos, y es que varios trabajadores de 'Sábado deluxe' se quedaron tras las cámaras para conocer cuál era la respuesta. El exconcursante de 'Supervivientes 2021' negó haber mantenido relaciones con hombres, pero el veredicto del polígrafo era claro: su reacción indicaba que estaba mintiendo.

En el momento en el que Conchita lo desveló, el plató de 'Sábado deluxe' se vino abajo. Brusse comenzó a correr por él, Vázquez estaba atónito a lo que acababa de suceder y los colaboradores se levantaron para cantar "No dejes de soñar" mientras María Patiño no paraba de repetir "Jorge, ¡llegó el día!". El presentador, por su parte, aseguraba que en esos momentos no había persona más feliz que él, y es que una de las tónicas de los reality shows en los que han coincidido ha sido el constante tonteo entre ambos.

¿Cuándo ocurrió?

En un primer momento, Tom Brusse no quería hablar sobre ello, afirmando que no se acordaba de cuándo pasó y que no tenía nada que explicar. Sin embargo, poco a poco se fue soltando: "A mí me gusta probar de todo. Yo pruebo de todo y veo lo que me gusta y lo que no me gusta". La expareja de Sandra Pica comentaba que ocurrió unos meses atrás, lo que llevó a María Patiño al suelo, emocionada porque su amigo tenía oportunidades con él.

Jorge Javier Vázquez se interesaba por si le gustaría volver a repetirlo, a lo que Tom Brusse reconoció que "si pasa otra vez, pasa". "¡Ay, Jorge! ¡Que está ya el plato hecho!", gritaba Patiño. El francés explicó que la relación tuvo lugar en una orgía y que "no voy a decir que no me ha gustado". Los colaboradores le preguntaron si había habido penetración, a lo que respondió que sí, ocupando él el rol de activo: "La sensación no fue diferente a la penetración a una mujer".