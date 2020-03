Ana Rosa Quintana y su emotivo discurso por el 8M: "El feminismo está más fuerte que nunca"

El Día Internacional de la Mujer ha estado presente en cada rincón del planeta. La marea morada se hizo notar un año más con las miles de personas que participaron en la manifestación, con mensajes de solidaridad y crítica social y cánticos que animaban a lucha contra el machismo. Una de las que ha querido alzar su voz y resaltar la importancia de la fecha ha sido Ana Rosa Quintana, que ha iniciado su programa del 9 de marzo con un discurso dirigido a sus espectadores en honor al movimiento.

Ana Rosa Quintana

La conductora de 'El programa de Ana Rosa' ha querido invitar a la reflexión comparando este 8 de marzo con el inicio de la década. "En aquel lejano 8M del año 2000, apenas salieron a la calle 800 personas a manifestarse en Madrid. Ayer, casi 120.000 personas solo en la capital, 50.000 en Barcelona y miles en ciudades. Porque el feminismo, pese a sus diferencias internas, está más fuerte que nunca", sentenciaba.

La presentadora ha querido definir lo mejor posible el término y ha recalcado que es algo en lo que deben formar parte todas las mujeres: "Queremos un feminismo del que formemos parte todas, porque todas sumamos y si no nos dividiremos. El feminismo es una labor de toda la sociedad, un movimiento integrador que está transformándolo todo", explicaba la conductora mirando directamente a cámara. "No solo queremos que no nos maten o nos violen, queremos igualdad, acabar con la discriminación, con los techos de cristal, con la brecha salarial. La vacuna contra el machismo es el feminismo. Porque las mujeres queremos básicamente una cosa, ser libres e iguales", concluía la conductora del programa su alegato, que provocó el aplauso del público.

La reprimenda que se llevó Eduardo Inda

En 'El programa de Ana Rosa' se han reunido varios colaboradores en una mesa redonda para exponer sus diferentes opiniones con respecto a la manifestación. Ana Rosa Quintana recalcaba que todavía queda mucho recorrido para que haya una igualdad entre hombres y mujeres en el aspecto laboral y, sin embargo, Eduardo Inda replicaba que "jamás" ha visto que una mujer haciendo lo mismo que un hombre gane menos.

En ese momento, los integrantes de la mesa redonda han saltado y han querido reprender este comentario. Esther Palomera le ha respondido diciendo: "Eso que dices es tramposo", mientras que Fernando Garea explicaba: "La trampa de la diferencia salarial es que son las mujeres quienes se cogen las jornadas reducidas, es ahí donde está la diferencia salarial. Para eso hay que tomar medidas que tienen que ver con no poner reuniones a determinada hora, con facilitar que las mujeres tengan acceso a órganos de dirección, establecer un sistema de cuotas mucho más rígido que el que hay ahora", un argumento que parecía no terminar de convencer mucho al periodista.