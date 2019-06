Ana Rosa, indignada tras la entrevista a Otegi: "Aquí hubo un boicot por la entrevista a la madre de El Cuco"

El líder de EH Bildu Arnaldo Otegi ha sido protagonista de la mayor polémica que ha salpicado a Televisión Española en muchas semanas. El espacio 'La Noche en 24 horas' decidió contar con el político este miércoles 26 de junio para que protagonizase una entrevista en la que analizar la situación política del País Vasco y toda su trayectoria profesional en este mundo. Muchos afirmaron que era impensable que en una televisión pública pudiese dar visibilidad a un rostro como él y se llegó incluso a pedir la dimisión inmediata de Rosa María Mateo, administradora única de la Corporación.

de la realización de esta entrevista pero de poco sirvió y es que Otegi sí estuvo en directo este miércoles en TVE. En una polémica entrevista, el líder político se negó a condenar a ETA y tampoco pidió perdón a las víctimas de terrorismo en Euskadi, una postura que indignó a todos, incluida a Ana Rosa Quintana y sin duda, la periodista no pudo evitar sentirse molesta ante la postura del líder.

Ana Rosa Quintana

"Yo creo que está muy bien que Otegi hable. Cada vez que habla se demuestra más lo indecente que es", empezó afirmando Ana Rosa, antes de confesar que "a mi sí me dolió lo que dijo (...) en mi familia hay víctimas de EYA y me dolió que dijese que con los asesinatos se genera más dolor del necesario y que tenían derecho. ¿Derecho a matar?". Paralelamente, Ana Rosa dejó claro que ella nunca pondrá en cuestión que se entreviste a quien sea y es que, tal y como dejó claro, "los periodistas no entrevistamos solo a monjas. Entrevistamos a los malos, a los regulares, esa es la información para sacar la verdad y a los buenos porque eso es informar, pero la libertad de expresión es para todos". Una postura que compartieron el resto de periodista de la mesa y que dio paso a una gran queja por parte de la presentadora.

"Les quiero recordar que en esta cadena hubo un boicot nacional de los que ayer apoyaban esta entrevista a Otegui. Hubo un boicot por una entrevista a la madre del Cuco, que encima no estaba ni imputada. Ya está bien, libertad de expresión para todos. Eso terminó con un programa cerrado", afirmó totalmente indignada la presentadora, haciendo referencia al polémico caso 'La Noria'. Ese fue sin duda uno de los episodios más complicados y duros de la historia de Telecinco y es que por primera vez, uno de sus espacios estrella se quedó sin publicidad y terminó siendo retirado de la parrilla.

El caso 'La Noria'

La polémica se produjo cuando Jordi González entrevistó en directo a la madre de El Cuco, implicado en la desaparición y muerte de Marta del Castillo. El que la mujer cobrase dinero por hablar de ello provocó una indignación masiva y la creación de una iniciativa por parte del periodista Pablo Herreros, que consiguió que todas las marcas que se anunciaban en 'La Noria' boicoteasen el formato, retirando así su publicidad. Este grave problema provocó que el espacio se quedase sin publicidad y tuviese que terminar desapareciendo definitivamente, dando paso al debate político 'El gran debate'.