Ana Rosa Quintana pide responsabilidad contra el coronavirus y aconseja quedarse en casa: "Jueguen al parchís"

Todo el planeta se encuentra en alerta por la propagación del COVID-19, llamado coloquialmente por todos "coronavirus". Los gobiernos de los diferentes países de todo el mundo están aplicando duras medidas para intentar paliar la rápida expansión de la ya definida por la OMS como pandemia mundial. En nuestro país por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han cerrado todos los centros de educación públicos y privados, centros culturales o centros de día de mayores, mientras que se ha pedido a las empresas la aplicación del teletrabajo en la medida de lo posible.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

Es por ello que en televisión estamos viendo de una forma evidente las consecuencias de dichas medidas. Más allá de que todos los programas se están emitiendo y/o grabando sin público en los platós, parte de los equipos de los programas están ya teletrabajando, se ha puesto en 'cuarentena preventiva' a diferentes profesionales por si tienen que terminar sustituyendo a presentadores de formatos e informativos y los diferentes conductores que se mantienen al frente de sus programas no han dudado en aprovechar su lugar privilegiado en la pequeña pantalla para intentar lanzar mensajes de tranquilidad a la ciudadania. Es un momento vital para mantener la calma y aplicar las medidas impuestas del Gobierno, y prueba de ello son las palabras de Ana Rosa Quintana al arranque de 'El programa de Ana Rosa' este 12 de marzo.

La periodista no ha dudado en pedir a sus espectadores que sean responsables ante la situación a la que se enfrenta todo el mundo. "Ahora nos toca a todos actuar como personas responsables para no propagar más el virus. Apelamos a la solidaridad para no dañar a los más débiles. España es uno de los países más solidarios y tenemos que demostrarlo ahora (...) por favor, no se toquen, limiten todos sus contactos, hagan la compra en internet y hagan planes de ocio en casa", ha pedido la presentadora, con un semblante muy serio. Minutos después, la presentadora además ha querido recordar que "de todos nosotros depende que los casos no se sigan multiplicando, así que dejemos el egoísmo a un lado y cuidemos de nuestros mayores (...) ellos ya se sacrificaron en su día por nosotros" y no ha dudado en cargar contra aquellos que la criticaron en su día: "Quizás los irresponsables de los medios de comunicación que queríamos asustar a la población, hemos acertado".

Patricia Pardo, en 'cuarentena preventiva'

Paralelamente, la presentadora del magacín de Unicorn Content ha querido dar consejos a su público para entretenerse en sus hogares. "Jueguen al parchís, al julepe, vean mucho la tele", ha afirmado. Algo que posiblemente está haciendo Patricia Pardo, su sustituta en 'El programa de Ana Rosa'. La periodista explicó el miércoles 11 de marzo que Pardo se encuentra en "cuarentena preventiva" para contar con ella en el caso que Ana Rosa Quintana se pusiese enferma y tuviese que restar unos días en casa para recuperarse. De esta forma, el formato de Telecinco contaría con su sustituta para presentar el espacio con total normalidad.