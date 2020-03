El actor italiano Luca Franzese denuncia estar retenido junto al cadáver de su hermana por el coronavirus

Las restricciones que está poniendo cada país para intentar paliar los contagios de coronavirus están siendo muy duras para muchos ciudadanos. En Italia, entre muchas otras cosas, el protocolo establece la prohibición de acercarse a cualquier cadáver de cualquier persona fallecida por el virus Covid-19 porque el riesgo de contagio continúa durante un tiempo.

???????? El actor italiano Luca Franzese, pide ayuda de las autoridades al mantenerse en cuarentena en una habitación con el cadáver de su hermana quien falleció al ser contagiada por coronavirus. #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/ojTbe6Tbli — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 12, 2020

El actor Luca Franzese ha difundido un vídeo en el que cuenta su desgarradora situación, pues se encuentra en Nápoles atrapado en su domicilio con el cadáver de su hermana, fallecida por coronavirus: "Llevo encerrado en casa 24 horas con mi hermana que murió por el virus". Lamenta que debido a esta situación, "no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. Mi hermana tenía un tipo de epilepsia, era una persona de riesgo, es de poca vergüenza porque el médico no ha ido a casa, ni ninguna institución le ha hecho caso", denuncia.

Las condiciones en las que se encuentra Franzese son muy dolorosas, a lo que se le suma que no siente apoyo por ningún lado. Admite haber grabado este vídeo para que "la gente vea que Italia les ha abandonado", puesto que ni la funeraria quiso atender su llamada. "Estoy destruido con todo el dolor del mundo y tengo que batallar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer". "Este vídeo es muy fuerte, os pido que no lo mostréis ni a los niños ni a los ancianos", advierte el actor.

Una funeraria ya se ha hecho cargo

El concejal local y miembro de la Comisión Regional de Salud de Campania, Francesco Emilio Borrelli, reaccionó a este vídeo y ha mostrado su apoyo tanto a Luca Franzese como a sus familiares. Este ha explicado, según recoge 'laSexta noticias 14h' que el cuerpo de la hermana ya ha sido asumido por una empresa funeraria equipada para estos casos, por lo que la situación del actor ya no es la misma que la que se ve en el vídeo.