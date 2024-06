Por Sergio Navarro |

Finaliza el primer curso de 'TardeAR' y no ha sido un año fácil... Arrancar un proyecto de cero nunca es sencillo y para hablar de todo ello hemos entrevistado a Ana Rosa Quintana, quien nos hace balance de la temporada, analiza las audiencias y nos habla de la fuerte competencia contra la que ha tenido que luchar cada día.

Ana Rosa Quintana, en 'TardeAR'

Además, la presentadora nos adelanta que se plantean algunos cambios de cara a la nueva temporada y que este verano será una época perfecta para irlos probando. También se pronuncia sobre la cantidad de r, como que se jubila o que vuelve a las mañanas. Por último, como presidenta de Unicorn,, y se muestra feliz del éxito de ' El Marqués ', pues desde la productora tienen la intención de seguir creando ficciones.

¿Qué balance haces de la primer año de 'TardeAR'?

Estoy muy contenta, la verdad. Ha sido un año complicado, adaptarse a un nuevo formato, un nuevo horario, con todo el equipo nuevo y claro no queríamos desmontar las mañanas, entonces es un equipo completamente nuevo y todo eso lleva un trabajo detrás. Pero llegado a este punto la verdad es que estamos bastante contentos con todas las dificultades que hemos tenido y que seguimos teniendo. Hemos quedado una media del 10,5%, a un punto de la competencia y por encima de la media de la cadena, o sea que nosotros estamos contentos y sobre todo la cadena está muy contenta que eso también es muy importante.

La tarde es muy complicada, porque los culebrones son una competencia tremenda

Dices que ha sido un año complicado... ¿ha sido el más complicado?

Yo ya he estado en muchas batallas y ya sé qué es esto. Es decir, tú tienes que llegar a un lugar y tienes que crear tu propia audiencia cambiando la audiencia, porque los contenidos nuestros y los que tenía 'Sálvame' son distintos, con lo cual hay que crear tu propia audiencia y eso lleva tiempo. Luego la tarde es muy complicada, porque los culebrones son una competencia tremenda, porque el culebrón una vez que engancha pues aquello es inamovible. Y bueno, que competimos con dos cadenas que no tienen publicidad, Televisión Española que no la tiene y nuestro programa de competencia que es Antena 3 tampoco tiene publicidad, lo cual es una anomalía.

Me gustaría mucho que 'TardeAR' no tuviera publicidad, pero teniendo en cuenta que somos una emisora comercial y que hay que pagar los sueldos de la gente, pues es complicado

¿Se plantea en algún momento la idea de que 'TardeAR' tampoco tenga publicidad?

Hombre, me gustaría mucho, pero teniendo en cuenta que somos una emisora comercial y que hay que pagar los sueldos de la gente, pues es complicado. Ellos tendrán sus cuentas y cada cadena tiene las suyas, es verdad que no es habitual un programa a una hora muy importante no tenga publicidad, pero bueno están protegiendo el programa, cada uno tiene su política.

Hay un sector muy interesado en las audiencias y en concreto en analizar las de 'TardeAR', ¿cómo llevas que los datos estén en el ojo del huracán?

Bueno, no sé es como mi signo, mi destino, me pasaba también por las mañanas. Nosotros hemos llegado los últimos y es normal, pero aun así yo creo que nos hemos defendido muy bien con un programa alternativo, distinto, con novedades y colaboradores que no son los habituales. Hay que crear equipo, hay que crear costumbre, hay que crear hábito y eso creo que lo hemos conseguido, ya tenemos un suelo que ni soñábamos el primer día que empezamos.

Ana Rosa Quintana, presentadora de 'TardeAR'

Si este curso el foco ha estado en las tardes, el que viene lo estará en el access con la batalla entre David Broncano, Pablo Motos y Carlos Latre en Telecinco. ¿Qué pronóstico haces?

Pues fíjate justo anoche estuve en el teatro viendo a Latre. Mi pronóstico es muy halagüeño, creo que puede hacer algo alternativo. Latre es una persona que es un genio y cae muy bien. Me consta porque estuve hablando con Carlos que están haciendo un trabajazo con el formato. Yo tengo muchísimas esperanzas en Latre. 'El hormiguero' es una competencia dura y Broncano es una incógnita, porque el público de Televisión Española y el suyo no es el mismo, así que vamos a ver qué pasa.

Hablando de cambios, si Telecinco hubiera puesto fin a 'El programa de Ana Rosa' y no hubiera llegado 'TardeAR', ¿te habrías lanzado a abrirte tu canal a lo 'Ni que fuéramos Shhh'?

Pues no, la circunstancia es que ni se ha valorado. Si no hubiera salido 'TardeAR', hubiera seguido por las mañanas, porque hemos estado 18 años imbatidos, liderando todos los años. Nadie se carga un programa que lidera todos los años, como está ocurriendo por las mañanas, que Joaquín Prat sigue liderando.

Es raro tantos rumores respecto a mí en los últimos dos meses

¿Por qué crees que se generan tantos rumores a tu alrededor?

Yo lo desconozco, creo que despierto cierta curiosidad y a lo mejor mi nombre pues trae clicks, como está funcionando ahora todo lo digital. Hay nombres que atraen más visitas y hay otros que tienen menos. Yo creo que eso tiene que ver, de todas formas es raro tantos rumores respecto a mí en los últimos dos meses. A mí me parece sorprendente cuando además al primer rumor, lo normal es llamar y preguntar. Desconozco quién lo confunde con la realidad.

¿De dónde sale el rumor de que vuelves a las mañanas?

No tengo la más leve idea. Lo que es mejor, primero salió que me jubilaba, luego que había pedido marcharme a las mañanas y eso ha continuado como un mantra. Una mentira que se repite muchas veces llega a calar y habrá gente que lo ponga en duda, pero cuando tú llamas a la fuente yo siempre lo he desmentido. Lo desmentí en la Convención de Publiespaña, allá dije que iba a continuar. Yo lo he dicho aquí todos los días y no lo entiendo.

No tengo ningún año en mente para jubilarme, estoy empezando este proyecto y tengo mucha responsabilidad

¿Tienes algún año ya en mente planteado para jubilarte?

No, ahora mismo estoy empezando un proyecto, tengo muchísima responsabilidad, en este proyecto trabaja mucha gente y, ¿sabes qué pasa? Muchas veces esos rumores, que no entiendo y no sé cuál es su objeto, cuando hay una redacción donde gente que para muchos es su primer trabajo, a la gente le perturba y es muy molesto tener que estar desmintiendo cosas. Llegará el momento, evidentemente. Estoy fenomenal, me encuentro en forma, me encanta lo que haga y habrá un día que me levante por la mañana y diga "ya". Pero vamos, yo no voy a abandonar este mundo, soy la presidenta de Unicorn. O sea, que a lo mejor en algún momento los programas diarios... Pues habrá que ir rebajándose.

Estoy encantada con las tardes, pero una vez a la semana me arrepiento de no seguir en las mañanas

¿En algún momento durante este año te has arrepentido del cambio de las mañanas a las tardes?

Bueno, lo debo decir como una vez a la semana, porque me encanta la política y están pasando muchas cosas, entonces cuando hay noticias de política digo: 'ay, mecachis en la mar'. Pero es que estoy encantada, me estoy divirtiendo, estoy más relajada y para mí también eso es importante.

Tampoco aguantaste mucho mordiéndote la lengua para no hablar de política...

Bueno, y lo voy a seguir haciendo. Cuando haya temas importantes, pues claro que lo vamos a tratar como cualquier tema de actualidad. No sé por qué o dónde ha salido que yo no puedo opinar. Yo claro que puedo opinar lo que me dé la gana, lo que pasa es que es un programa de tarde, un programa de entretenimiento y las noticias suceden por la mañana. Cuando llegas a por la tarde ya se ha contado todo 30.000 veces. De hecho, tú fíjate que las tertulias de radio empiezan muy temprano y acaban a las diez de la mañana, luego sigue el magacín. Cada horario también tiene su ritmo social y vital.

Ana Rosa Quintana, en el plató de 'TardeAR'

¿Se plantean novedades de cara a la próxima temporada de 'TardeAR'?

Sí, claro, seguro. No te voy a contar nada, pero este año ha sido un año importante de probar muchas cosas y vamos a seguir probando. Es verdad que lo fuerte y la estructura del programa va a seguir siendo más o menos la misma, pero claro que va a haber cosas nuevas y estamos trabajando en ellas.

¿Esos cambios influirán tanto a las secciones, como a los colaboradores?

Claro, primero hay que pasar todo el verano, que el programa va a seguir todo el verano. El verano siempre es un banco de pruebas importante y tenemos en mente cosas. Nuestra actualidad con Manuel Marlasca va a seguir, nuestra mesa VIP va a seguir, que yo no sé si habrá algún nuevo colaborador, que eso también seguro. El corazón es un clásico nuestro, pero siempre hay novedades, cómo no va a haberlas, sobre todo en el tono.

¿Quién se te resiste en la mesa de debate y te encantaría tener?

Poca gente, la verdad, pero tengo en mente algún otro.

Por Jorge Javier y por interés propio, espero que funcione muy bien 'El diario de Jorge'

De cara a la nueva temporada, ¿crees que va a influir en algo tener de telonero a Jorge Javier Vázquez y no 'Así es la vida'?

A ver yo creo que 'Así es la vida' ha hecho un trabajo titánico. Es una hora muy complicada, porque de cuatro a cinco hay culebrones muy asentados y eso es muy difícil. Han hecho un trabajo estupendo y ahora llega Jorge Javier con otro tipo de formato. Primero, Jorge Javier tiene un atractivo para el público brutal y, además, no solo creo que va a funcionar, es que creo que para nosotros es muy bueno que funcione. Así que por Jorge Javier y por interés, espero que funcione muy bien.

Dejamos el programa y hablamos de otros formatos de Unicorn, ¿qué balance haces de 'La mirada crítica' y de 'Vamos a ver'?

Los cambios son muy complicados y teníamos una mañana desde hace 18 años que yo hacía desde las 9:00 de la mañana hasta las 13:30. Se ha partido en dos programas, 'La mirada crítica', que hace Ana Terradillos y que está funcionando fenomenal, y Joaquín, que sigue siendo líder. Al final es verdad que se han partido los programas y los contenidos y ahora vamos hasta las 15:00 de la tarde, pero es cierto que con los mismos equipos, con los mismos colaboradores, con los mismos presentadores... Entonces eso le ha dado mucha continuidad.

¿Algún cambio importante de cara a la nueva temporada de estos formatos?

Bueno, eso ya... Cada equipo decide, pero yo creo que han funcionado muy bien. Siempre hay cambios, porque es normal, primero porque hay gente que ya nos sigue o que tiene otros proyectos, analizas y crees que hace falta alguna incorporación, pero cada presentador y cada director en Unicorn, tienen la vía libre para hacer lo que quieran.

Estamos encantadas con el éxito de 'El Marqués', porque tenemos la vocación de seguir haciendo ficción

'El Marqués' acaba de finalizar y ha dado muchas alegrías a Telecinco como la serie de Mediaset más vista de la temporada.

Y a nosotros más, teníamos tanto empeño y creíamos tanto en 'El Marqués', que a mí me parece una serie magnífica y ha sido todo un éxito y la verdad es que estamos encantadas, porque tenemos la vocación de seguir haciendo ficción. Para nosotras era muy importante porque ya habíamos hecho 'Herederos'. 'Desaparecidos' al final era la continuación de una serie que no era desde el inicio nuestra. Esta sí que es factoría Unicorn, entonces nos jugábamos mucho. Yo creo que estaba más nerviosa el día que se estrenaba 'El Marqués' que cuando empezamos 'TardeAR'.

¿Qué otro tipo de ficciones planteáis?

Tenemos otras ficciones, alguna ya casi cerradita, pero todavía no lo puedo anunciar, porque tiene que pasar los comités. Luego seguimos con nuestros documentales y nuestros true crimes que estamos haciendo en plataformas y también están funcionando fenomenal. Esa vía de Unicorn la queremos seguir ahondando, creo que también tenemos por ahí algo que tenemos de documental que ya también está en marcha para plataformas.