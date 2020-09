Ana Rosa Quintana revela las presiones políticas que ha recibido para echar a Eduardo Inda

El periodista Eduardo Inda es sin duda uno de los tertulianos políticos más polémicos de nuestra pequeña pantalla. Prueba de ello son todos los enfrentamientos que este protagoniza prácticamente a diario en 'El programa de Ana Rosa' y 'laSexta noche', los formatos en los que colabora. Pero más allá de eso, en los últimos días este ha estado en el foco del huracán en estos últimos días después de que la jueza de primera instancia e instrucción de Collado Villalba, Sara Rodríguez Huertas, haya procesado al periodista y a Alejandro Entreambasaguas, como supuestos autores de un delito de acoso a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero, tal y como avanzaba Público.

Ana Rosa Quintana y Eduardo Inda

Por ello, no han sido pocos los que han criticado que este siga teniendo presencia en formatos de televisión, algo a lo que Ana Rosa Quintana ha respondido este miércoles 30 de septiembre. Aprovechando un debate sobre Bankia y las "tarjetas black", esta ha querido sacar la cara por sus colaborador y es que además de poner su figura en valor dentro del programa, Quintana no ha dudado en confesar las presiones políticas que esta ha recibido desde que se estrenó su magacín en Telecinco para que dejase de contar con el analista político en su mesa de debate.

"Inda lleva en esta mesa desde el principio del programa y a mí, directa o indirectamente me han pedido no traerle", ha empezado contando la madrileña, para después poner nombre a los partidos que han querido que Inda no colaborase más en su programa. "Desde el Partido Popular en su momento a el PSOE de otra manera, y Podemos también", ha sentenciado esta, dejando claro que los tres partidos cuando han gobernado han querido que Inda desapareciese del formato. En cuanto a Ciudadanos, ha explicado que por su parte todavía no ha recibido presión alguna, aunque tiene claro que es "porque no han gobernado".

"Unos cuantos quieren echarme"

Por su parte, Inda ha defendido al partido naranja, afirmando que "tengo un gran concepto de ellos" mientras que Quintana, entre risas, le ha felicitado por estas presiones recibidas por la mayor parte de la clase política nacional. "Inda, que todos los partidos te quieran echar está muy bien", ha afirmado la presentadora, mientras que el periodista le ha querido agradecer que no sucumbiese a las presiones políticas: "Dice mucho de ti". "Si sucumbiera a las presiones no estaba ni yo, ahora hay unos cuantos que quieren echarme", ha sentenciado la presentadora del magacín.