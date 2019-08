Anabel Alonso, al verse en 'MasterChef Celebrity': "He llorado más ahí que en el entierro de mi padre"

No hay duda de que Anabel Alonso es uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla tanto en la ficción como en el entretenimiento. Pero además, últimamente hemos conocido una nueva faceta de la bilbaína que está siendo muy aplaudida por muchos pero también odiada por otros: la de tuitera. Ni corta ni perezosa, de un tiempo a esta parte, ya no tiene filtro para decir todo lo que piensa: "Hay que mojarse. Lo digo desde una edad y una posición, entre comillas, privilegiada", reconoce en una entrevista a El País.

Anabel Alonso, en 'MasterChef Celebrity'

En Twitter ha encontrado una vía en la que mostrar sus desacuerdos, ya que "te permite conversar con los políticos. Yo lo hago". Sin embargo, aunque muchos le suelen contestar, lamenta que "en demasiadas ocasiones, con un lenguaje barriobajero. Un servidor público no puede contestar así". Las respuestas de Alonso suelen ser irónicas y sorprendentes, tanto que a muchos les ha dejado de gustar. Asegura que "a troles e indocumentados" es a la gente que bloquea, pero no a Toni Cantó, "ni a Marcos de Quinto. Ni siquiera a Girauta. Fue él quien me bloqueó a mí", reconoce.

No cree que nunca se haya pasado con ningún tuit por mucha polémica que haya generado, sin embargo, confiesa que hay gente que le recomienda que tenga cuidado. "Si va a haber alguna represalia, qué le vamos a hacer. Yo tengo la conciencia tranquila, discrepo de forma educada", asegura la actriz que ya ha retomado las grabaciones de 'Amar es para siempre'.

Su paso por 'MasterChef Celebrity'

La segunda edición de 'MasterChef Celebrity' la recordaremos como la de los cómicos. Y es que Anabel fue una de las responsables de que nos riésemos tanto durante esta temporada. Sin embargo, no todo fueron risas entre fogones. "Se trata de retos y de la capacidad que tengo para salir de ellos", cuenta la exaspirante asegurando que no había guion recuerda esta anécdota: "Es cierto lo que decíamos Bibiana y yo durante la emisión: 'He llorado más en este programa que en el entierro de mi padre'. Me gustó mucho. Ojalá pudiera repetir".