Anabel Alonso es una de las últimas incorporaciones de 'Todo es mentira'. La actriz ha aprovechado su silla en el programa para denunciar el "acoso y derribo" que está sufriendo a través de las redes sociales: algunos usuarios se dedican a crear bulos y difundirlos como si fuesen palabras que ella misma hubiese tuiteado. Algunas personas le han recomendado que denuncie.

Anabel Alonso, en 'Todo es mentira'

"Sí, soy comunista, lesbiana y he tenido un hijo con otra mujer. Nunca he necesitado un hombre para nada", puede leerse en una captura de pantalla. No obstante, esas declaraciones no pertenecen a la actriz, sino que son un bulo. Lo mismo ocurrió con la erupción del volcán de La Palma, cuando alguien utilizó su cara para decir que era "consecuencia del cambio climático"; otras palabras que no ha escrito Alonso.

Continuando el absurdo del mensaje anterior, la persona que creó esa falsedad apostilló: "La tierra llora, el heteropatriarcado reencarnado en cambio climático". Una vez 'Todo es mentira' emitió un vídeo resumen, Anabel quiso aclarar su posición en toda esta polémica: "Me dijeron que hay un montón de aplicaciones que es super fácil hacer estas falsificaciones", sentenció.

Sin saber qué hacer

El anonimato en las redes sociales no juega a favor de erradicar estas situaciones: "No consigo denunciarlo, no sé cómo se hace. Al no ser una cuenta, al ser capturas, no consigo denunciarlo en Twitter no sé cómo se hace", aseveró Anabel Alonso justo después. Finalmente, quiso revelar que "le vuelve loca" el hecho de que algunas personas se crean todo esto, sin antes preguntar.