Belén Esteban explica su enfado con Anabel en 'Sálvame': "Hay cosas que no tienes que decir si eres mi amiga"

La tarde del lunes 18 de enero, 'Sálvame' contó con el regreso de Belén Esteban tras un período de baja a causa de un esguince de rodilla. Una ocasión que el programa de Telecinco aprovechó para que la colaboradora expusiera por fin el motivo de su distanciamiento con Anabel Pantoja, con la que no había mantenido apenas contacto desde el mes de diciembre, algo que se había dado a conocer en una conexión con Skype con Esteban en el programa hace apenas una semana, puesto que ninguna de las dos se dirigía la palabra.

Belén Esteban habla de su conflicto con Anabel en 'Sálvame'

"Ahora mismo no me apetece hablar con ella. La conozco y va a llorar, y yo también, y me va a dar pena", confesaba Esteban, en una conversación a solas con Jorge Javier Vázquez. "Hay cosas que a una amiga no se le hacen", señaló la colaboradora, antes de abordar el motivo del distanciamiento con Pantoja: el lanzamiento de una línea de joyas, "tres pendientes y cuatro collares", a los que Belén no había dado mucha importancia, por lo que solo lo había compartido con "mi marido y mi hija". "Voy a ser muy clara y voy a contar cómo lo he vivido yo", reconoció la colaboradora, quien comenzó señalando el hecho de que, tras la publicación que hizo en su cuenta de Instagram con su línea de joyas, Anabel publicó ocho imágenes con la suya propia, algo de lo que le informó Lydia Lozano. "No estoy enfadada por eso", reconoció Esteban.

La madrileña explicó que había hecho el lanzamiento a través de una de las muchas sedes de una empresa internacional. Tras publicar la foto, no obstante, dicha sede habría recibido una llamada de Anabel, con un "tono malo". "Dice dos cosas que a mí me matan: '¿qué hacéis haciendo una campaña con Belén Esteban? ¿No os dais cuenta de que me va a quitar toda la clientela?'", desveló entonces la colaboradora, antes de asegurar que "yo nunca lo habría hecho". "Gente de mi equipo, me llama y me lo cuenta. Yo no puedo competir con ella, porque no lo he hecho nunca", manifestó la colaboradora, quien cuestionó la actitud de Pantoja, a la cual había apoyado en el lanzamiento de sus joyas. "A lo mejor no es tan grave para alguna gente, pero yo a Anabel la quiero muchísimo", confesó Belén, tras lo cual reconoció que había llamado a "una persona de la multinacional de alto rango" que le habría confirmado lo ocurrido. "Me dolió mucho", remató Esteban.

"No puede dejar la televisión"

Los colaboradores de 'Sálvame' se pronuncian sobre el conflicto entre Belén Esteban y Anabel

"¿Qué yo tuve la culpa de no informarle? Pues igual sí, pero no le di importancia", recalcó Belén. "Sé que me quiere, pero en ese momento ha sido egoísta", criticó la colaboradora, que acabó confesando que "lloré" tras conocer lo que había pasado. La madrileña incluso señaló que "voy a coincidir dentro de poco con ella y la saludaré", sin llegar más allá, dado que "ahora estoy muy enfadada y puedo decir cosas que le duelan y me quiero tranquilizar". "Hay cosas que no se tienen que decir si eres amiga mía", afirmó Esteban sobre Pantoja, de la que admitió que "me ha defraudado" no solo por lo de las joyas, sino también por otros comentarios. Además, Belén Esteban tuvo la oportunidad de manifestarse sobre la amenaza de Anabel de abandonar la televisión. "No se da cuenta de que todo lo que tiene es por este trabajo", opinó la madrileña, quien subrayó que, incluso ella misma, "no puedo dejarlo, igual que ella".

"Te hizo daño a ti y quedó mal con la empresa", resumió entonces Jorge Javier, sobre el conflicto. "Creo que Anabel viene a Madrid y vive en un mundo irreal. Raquel Bollo se lo ha dicho muchas veces, que espabile", desveló Esteban, tras lo cual criticó de su compañera que "mucho no tiene que importarle el tema cuando está en la playa". "Lo ha contado con mucha generosidad", opinó Mila Ximénez, después de escuchar a Belén. De hecho, Mila se mostró muy crítica con Anabel al calificar su gesto como "una puñalada, un acto sucio y rastrero". "A mí me hace esto y no la vuelvo a hablar en la vida. No tiene ninguna disculpa", manifestó Ximénez, tajante, mientras que Kiko Matamoros suscribió sus palabras tras recomendar a Belén que "va siendo hora de que aprendas de quién te rodeas". "Me parece absolutamente indecente. Eso no se le hace a nadie. Primero, por orgullo y luego por amistad, por respeto", declaró el colaborador.