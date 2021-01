La indirecta de Jorge Javier a Ignacio Aguado en 'Sálvame': "¿Isabel Díaz Ayuso es así, o se lo hace?"

La tarde del miércoles 13 de enero, 'Sálvame' contó con la intervención de Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, para hablar de la situación de la región tras el paso de la borrasca Filomena. Una intervención en la que Jorge Javier Vázquez tuvo ocasión de charlar con el político y que el catalán no desaprovechó para lanzar alguna que otra pulla a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Tras abordar los problemas que había generado la nieve y el hielo de los últimos días en toda la comunidad autónoma, Ignacio Aguado abordó la gran incidencia del coronavirus que se estaba dando en la región, a raíz de la relajación de la población durante la época navideña. "Si hay una medida que sería efectiva contra el Covid, sería no perderle el miedo", señaló Aguado, momento en el que Vázquez lanzó su primera pulla a Díaz Ayuso. "Lo malo es toda esa gente que se empeña en viajar abrazada en el metro", comentó el presentador. Vázquez hacía así referencia a las palabras de Díaz Ayuso quien, ante las aglomeraciones en dicho transporte, había señalado que los contagios no eran probables, dado que "en el metro de Madrid lo normal es no ir abrazados".

Lejos de dar coba a la cuestión, Aguado optó por subrayar la importancia que dicho transporte público había tenido durante el temporal, como "el único que ha permanecido abierto durante estos días". "Se han podido producir aglomeraciones, pero si tomamos las medidas oportunas, no se han detectado casos", comentaba el vicepresidente, ante lo que Jorge Javier recalcó la importancia de que "lancemos el mensaje de que la gente no viaje abrazada, que esto es fundamental". "Es que la gente de Madrid es muy dada a viajar abrazada en el metro", bromeó el presentador, tras lo cual abordó la cuestión de cuándo volvería todo a la normalidad. Aguado aseguró entonces que "estamos trabajando para que se haga lo antes posible", abriendo accesos en calles y centros escolares, además de retirar los árboles y ramas que se habían desplomado por el peso de la nieve, alcanzando cifras de más de 150.000 ejemplares que se habrían caído.

"Tiene un pedacito de cielo ganado"

"Quería hacerle una pregunta, vicepresidente, ya que lo tengo aquí, que me hace mucha ilusión hacérsela", comentó el presentador, bromista, en la recta final de la entrevista, dada la "mucha confianza" que había surgido. "Llevamos doce años en 'Sálvame' y la gente siempre me pregunta si lo que pasa es verdad, si está todo organizado, con guion. Entonces, usted que tiene la suerte de tenerla tan cerca: ¿Isabel Díaz Ayuso es así, o se lo hace?", lanzó Jorge Javier, entre risas. "Es así. Es una persona que es como es. Creo que no esconde nada", respondió Aguado, sin perder la sonrisa, antes de defender que "igual que todos, intentamos hacer las cosas bien y a veces salen así y otras veces salen mal, como en cualquier profesión" y asegurar que "yo trabajo muy bien con ella". "Muchas gracias, tiene usted un pedacito de cielo ganado", se despidió el catalán, con sorna.