Anabel Pantoja estalla y destapa a 'Sálvame': "España, se lo están inventado, ese es su juego"

No es la primera vez que ocurre, pero en esta ocasión Anabel Pantoja llegó a quitarse el micrófono y se puso el abrigo. La sobrina de Isabel Pantoja estuvo a punto de abandonar 'Sálvame', enfadada por la actitud del programa, que le había anunciado que dentro de unas horas escucharía unos audios demoledores en los que el entorno de su futuro marido, Omar Sánchez, la criticaban duramente.

"Hay que vender tanto humo, porque no hay nada. ¡Ya me estáis tocando la pantojilla!", estalló la colaboradora. "Si no hay nada, no hay que hacer daño innecesario", dijo Anabel, temerosa a escuchar comentarios negativos de sus vecinos. Kike Calleja, que había sido el encargado de recoger los testimonios en el pueblo canario donde ella reside, le aseguró que no era una invención y que incluso se pondrían las críticas más "benévolas" porque el programa quería "proteger" a Anabel. En ese momento, la sevillana estalló y salió de plató diciéndole al director: "¡A tomar viento! ¡Te has pasado!".

Anabel Pantoja se quita el micrófono, dispuesta a abandonar 'Sálvame'

Antes de salir del estudio y presa de su enfado, la colaboradora arremetió contra el programa y les acusó de inventarse polémicas y cebarlas durante horas para mantener pegada a la pantalla a la audiencia. "España, se lo están inventando, para que lo sepáis", dijo Anabel mirando a cámara, para acto seguido, y apuntando a sus compañeros con el dedo, afirmar: "Ese es el juego que hacen ellos para sacarme de quicio, pero a mí nadie me saca de quicio y la que se va soy yo".

Tanto Kiko Hernández como María Patiño intentaron convencer a la influencer para que no se marchase. "¿Tú crees que el director del programa se levanta esta mañana y piensa en venir a jorobarte?", argumentaba la periodista, mientras que Hernández recalcaba que la dirección solo pensaba en protegerla. "¿Protegerme de qué? ¿Es que soy una delincuente? ¿Qué estamos insinuando: que cojo niños por la calle y los pongo a vender?", dijo la colaboradora muy enfadada.

Anabel escucha los audios

"¡Me voy! Gracias por el trabajo, pero no me compensa", afirmó rotunda Anabel, que solo permaneció en su puesto el resto de la tarde hasta que llegó Jorge Javier Vázquez para convencerla. Al final del programa, bien entrado 'Sálvame Tomate', la colaboradora pudo escuchar los famosos audios, pero no se mostró afectada, convencida de que ninguna de esas personas era familia de su prometido.