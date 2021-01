Laura Fa, expulsada del plató de 'Sálvame' por su acusación contra el director: "Ha inflado la cabeza a Belén"

La tarde del viernes 15 de enero, 'Sálvame' trató el distanciamiento recientemente surgido entre Belén Esteban y Anabel Pantoja, conocido desde que, el martes, la primera compartiera a través de una conexión por Skype su enfado con la segunda, con quien siempre había mantenido una estrecha amistad. Un asunto que acabó con Laura Fa fuera del plató, dada la acusación que lanzó contra el directo del programa, Alberto Díaz.

Alberto Díaz expulsa a Laura Fa del plató de 'Sálvame'

En medio del debate sobre lo que habría ocurrido entre ambas colaboradoras, se apuntó a la posibilidad de que Lydia Lozano podría haber tenido algo que ver en el distanciamiento. "¿Alguien tiene más información que podría avalar que Lydia a Belén?", planteó Jorge Javier Vázquez, momento en el que Laura intervenía para afirmar que "yo creo que no es Lydia la que ha envenenado, pero creo que sí que hay alguien que ha envenenado a Belén". "No puedo decir el nombre", aseguró la colaboradora, ante la insistencia del presentador para que revelase la identidad de dicha persona.

"Me traéis de Barcelona para que yo ahora tire la mierda y quede yo como el culo", acusó Laura, ante el descontento de sus compañeros por su silencio, que justificó señalando que "no están hablando ni las protagonistas" del asunto. "Como el culo va a quedar el que metiera la caquita, no tú. Tú te has enterado y ya está", señaló entonces Marta López, recibiendo una vez más la negativa de Fa. "Yo sé lo que sé, por la gente que lo sé. No voy a contar quién envenenó a Belén, cuando yo el primer día le he dicho que hable con Anabel porque le estaban envenenando la cabeza", declaró Laura. "Si no lo sabes ni por Anabel ni por Belén, quiere decir que estás al margen y tendrás que ejercer de periodista, que es por lo que estás aquí", lanzó el presentador, presionando un poco más.

"Ya no vengo más"

Laura Fa se derrumba tras ser expulsada del plató de 'Sálvame'

La colaboradora apuntó entonces a aquellas personas que habían trabajado con sus dos compañeras, momento en el que Vázquez la animó a revelar la información sin desvelar sus fuentes. "¿Hay un colaborador o colaboradora que ha envenenado a Belén?", quiso saber el catalán. "Lo que yo sé, no. En todo caso, si alguien le ha inflado un poco la cabeza a Belén, ha sido Alberto", declaró entonces Laura, dejando helados a sus compañeros. La colaboradora apostó entonces por la posibilidad de que "ya no vengo más", antes de que el aludido la expulsara del plató.

La colaboradora regresó a plató una hora más tarde, momento en el que confesó que había acabado llorando. "Estoy fatal porque además, tengo poca gente, por la manera que soy, que puedo enviarle un mensaje con facilidad y confianza y Alberto es una de ellas y me sabe mal por eso", confesó Fa, después de reconocer que "se me ha ido la olla y me he explicado fatal". De hecho, tras unos minutos en su puesto, Laura estuvo a punto de abandonar las instalaciones por su propia voluntad, dado que era incapaz de dejar de llorar. "No me puedo concentrar. Me he colapsado", admitió la colaboradora, quien afirmó que no entendía como sus compañeros "se recuperan y pueden seguir", aunque acabó quedándose en su puesto.