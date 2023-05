Por Redacción |

Anabel Pantoja está viviendo una nueva etapa profesional alejada de la televisión nacional. Gracias a sus millones de seguidores en redes sociales, esta aprovechando al máximo su faceta de influencer, trabajando con las marcas y acudiendo a diferentes eventos. Además, ha estrenado 'Los viajes de Anabel', su nuevo programa en el que visita distintas islas producido por una empresa canaria. A pesar de atraviesa un buen momento, la tertuliana no ha descartado abordar nuevos proyectos vinculados la pequeña pantalla.

Jorge Javier y Anabel Pantoja en el 'Deluxe'

Tras colaborar en ' Sálvame ', ' El programa de Ana Rosa ' o participar en ' Supervivientes 2022 ' la sobrina de Isabel Pantoja , como por ejemplo el que sustituirá a 'Sálvame' de la mano de Ana Rosa Quintana . "No cierro la puerta, pero ahora quiero mirar y", ha desvelado, en una entrevista para Yotele. Sin embargo, sí que hay un concurso al que le hacía especial ilusión acudir.

"Me encantaría concursar en 'Tu cara me suena'. Todavía no me han propuesto porque estaba en una etapa de transición, pero me encanta ese programa. Es muy molón", ha descrito la colaboradora y familiar de Sylvia Pantoja, quien ya participó en la primera edición del espacio conducido por Manel Fuentes. Aun así, por ahora asegura estar "muy contenta" con su programa en la TV Canaria: "Hemos conocido los mejores rincones de las Islas Canarias. Es una idea que estaba ahí desde hacía muchos años y por fin ha podido hacerse realidad".

Dice adiós a 'Sálvame'

En cuanto a la cancelación de 'Sálvame', quien fuera una de sus colaboradoras ha querido dejar a un lado los malos momentos que vivió en el espacio conducido por Jorge Javier Vázquez. "No me alegro de lo que ha pasado, obviamente, porque allí hay gente a la que quiero mucho", ha asegurado. Por último, ha destacado la parte positiva de lo ocurrido en el programa: "Me quedo con lo bonito que viví, pasé unos años maravillosos allí y hubo momentos en los que me lo pasé superbien. Hice muchas amistades, pero aquella etapa terminó".