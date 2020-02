Anabel Pantoja y Pol Badía, salvados de la nominación en 'El tiempo del descuento'

La noche del miércoles 5 de febrero, 'El tiempo del descuento' emitió un nuevo access prime time con Nuria al frente, en el que Anabel Pantoja, Dinio García, Pol Badía y Kiko Jiménez estaban nominados tras la emisión del lunes. Un cuarteto que se vio reducido a un duelo entre Kiko y Dinio, tras la salvación de Anabel y Pol al ser los menos votados de cara a la próxima expulsión.

Pol y Anabel, concursantes salvados en 'El tiempo de descuento' frente a Kiko y Dinio

Los concursantes del reality tuvieron ocasión de ver los porcentajes ciegos al comienzo de la emisión, situados en un 45,8%, un 44%, un 9,7% y un 0,5%. Cifras que no sorprendieron a algunos de los presentes, antes de que se diera a conocer tanto la salvación de Anabel como la de Badía. "Gracias a la audiencia, no me lo puedo creer", manifestó Pantoja, quien no pudo contener su alegría al verse salvada.

"Lo esperábamos, porque hemos tenido varios enfrentamientos. Lo último que pierdo es la fe", declaró Dinio, tras anunciarse la salvación de Pol, haciendo referencia a la creciente tensión que estaba generándose entre Kiko y él. "Esperaba un porcentaje mucho más alto. Ver la cosa tan compensada me alegra, me da esperanzas", comunicó por su parte Jiménez, quien había esperado que su estrecha relación con Estela Grande pudiera haberle pasado factura de cara a la expulsión.

A un paso de la final

Tras la salvación de Pantoja y Badía, ambos concursantes, junto a Gianmarco Onestini y el Maestro Joao, tiene posibilidades de convertirse en los finalistas de 'El tiempo del descuento', los cuales se darán a conocer en la gala del domingo 9 de febrero, al igual que la expulsión de Dinio o de Kiko. Además, ese mismo día, Adara Molinero visitará la casa de Guadalix de la Sierra, donde podrá reencontrarse con Onestini tras su salida voluntaria del programa después de pasar allí una semana. De esa forma, serán cinco los concursantes dentro de la casa en la semana de la recta final del programa, que tiene previsto concluir el domingo 16 de febrero.