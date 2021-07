Anabel Pantoja preocupa a sus seguidores tras su ingreso hospitalario: "Me asusté"

Anabel Pantoja es uno de los rostros más recurrentes de Mediaset España. De hecho, la participación de su novio Omar Sánchez en 'Supervivientes' ha provocado que hasta cruzase el charco para verle en Honduras. No obstante, su estado de salud ha sido lo que ha preocupado a sus seguidores tras compartir una instantánea desde el hospital.

Anabel Pantoja

Con el brazo extendido y una vía puesta, Anabel Pantoja buscó aclarar cómo se encontraba: "Tranquilos, todo controlado y nada grave. Mañana a casa", acompañando el mensaje de una mano levantando el dedo pulgar. No obstante, las alarmas saltaron, disparando las dudas entre los seguidores de la colaboradora de 'Sálvame'. Precisamente, horas más tarde explicó lo que le había ocurrido.

La sobrina de Isabel Pantoja tuvo que acudir a los servicios de urgencias a consecuencia de una faringitis aguda, tal y como relató desde su perfil de Instagram. "Llevaba dos días mala y me asusté. Me han medicado en vena y ahora tendré que estar tres días con antibiótico", aclaró después. Asimismo, el equipo médico le recomendó reposo y hasta silencio para que la inflamación del órgano muscular descendiese.

Sin celebrar el cumpleaños de Omar

Una vez abandonó las instalaciones, Anabel Pantoja actualizó su estado de salud ya desde su casa: "No sabéis que noche he pasado. Ayer fue el reencuentro con Omar y toda su familia. Intenté darlo todo y creo que fue la peor elección", sentenció. Por otro lado, ha visto conveniente aclarar que no ha tenido fiebre, pero los escalofrío se suceden.

"He pasado una de las peores noches de mi vida. No he parado de toser", aseguró. Asimismo, poniendo por delante su salud, ha tomado la decisión de no asistir a la celebración del cumpleaños de Omar Sánchez para poder recuperarse del todo antes de iniciar su semana laboral: "He dormido como una auténtica mierda y me he levantado peor", reiteraba desde sus stories.