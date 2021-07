Cuando un Pantoja saca el hacha de guerra, el fin del conflicto parece no llegar nunca. Y si no, que se lo pregunten a Anabel Pantoja, quien ha recibido un enorme zasca de su primo Kiko Rivera en 'La resistencia'. El hijo de Isabel Pantoja acudió al programa de Movistar+ para promocionar su canción "El conejo de la suerte" y no perdió ni una oportunidad para mandar ciertos mensajes a los miembros de su familia. De esta manera, ni su prima, ni su madre se escaparon de los comentarios del sevillano.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja

Ante una inocente pregunta de David Broncano preguntándole cómo se encontraba anímicamente, el cantante respondió que estaba muy feliz. "Me he quitado a un gran peso de encima: a mi prima, por ejemplo", contestó de forma contundente Kiko Rivera, desatando su propia risa y la del público del teatro Arlequín. Durante la entrevista, el presentador advirtió que cada vez que Kiko dijese algo potente, sacaría un cartel y, siguiendo con su promesa, Broncano empezó con sus pancartas.

Además de cargar contra su prima, Kiko Rivera también lanzó un par de pullas envenenadas hacia su madre. El presentador del formato de #0 quiso saber si el sevillano había estado en todas las habitaciones de Cantora, a lo que él contestó: "Alguna habitación de Cantora la he visto tarde". Esta afirmación, que a primera vista parece bastante normal, haría alusión a la habitación donde Isabel Pantoja habría guardado bajo llave los enseres personales de Paquirri.

La llave de Cantora

Para recuperar la muñeca de Isabel Pantoja que Omar Montes le regaló a David Broncano, Kiko Rivera le ofreció algo a cambio que el presentador de televisión no pudo rechazar: una llave de Cantora. "Esa llave es el 46,7%", añadía el cantante, llevándose el perturbador juguete a cambio. Ante la tradicional pregunta sobre su cuenta bancaria, el DJ respondía: "Yo tengo dinero suficiente tanto para que mis hijos y yo, vivan el resto de mi vida", decía, a lo que Broncano le preguntaba: "¿Contando patrimonio?", provocando otra pulla del invitado a su madre: "Es que no me lo han dado". Finalmente, el sevillano respondía: "Tengo un millón y medio de euros".