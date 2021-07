En la tarde del 5 de julio, el conflicto familiar de la familia Pantoja vivía un nuevo y acalorado episodio con un enfrentamiento entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja. El DJ cargaba contra su prima en un post de Instagram en el que, literalmente, le pedía: "Deja de dar por culo y sobre todo déjame ser feliz". En la tarde del 6 de julio, Pantoja respondió al ataque de Rivera.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja

Uno de los reporteros de 'Sálvame' se desplazaba hasta la vivienda de Rivera para hablar con él. Poco después de anunciar esto Paz Padilla, Pantoja anunciaría públicamente que no tenía intención de escuchar lo que dijese su primo ni tampoco de responderle. "¿Entonces no quieres hacer ninguna declaración ni meterte en nada de tu primo?", preguntaba la presentadora. "Ya no. Ya se ha acabado el tema".

"El tema ya está zanjado. Él ha tomado su decisión, yo he tomado la mía, y ya está", pronunciaba Pantoja. "No he hablado mal de él nunca, pero a partir de ahora no voy a hablar ni para bien ni para mal". Ya cuando vine de Honduras, vi que no se iba a recuperar nada", explicaba la sobrina de Isabel Pantoja, que fue acusada públicamente por Irene Rosales de estar filtrando información de las batallas familiares al programa en el que trabaja.

¿Afectará a su trabajo en 'Sálvame'?

El más que posible fin de la relación entre Rivera y Pantoja y la decisión de esta de no volver a hablar de su familia en televisión podría ponerla en una situación delicada, según ella misma confesaba. "Digo, claro, si de mi familia me preguntan y siempre digo que no hablo, lo mismo los directores no están contentos y dicen: 'Bueno, ¿y para qué tenemos a esta aquí?', porque yo sé que estoy aquí por ser sobrina y prima de, eso lo tengo clarísimo", afirmaba. "Si la dirección decide que esté aquí, seguiré, y si no, pues no estaré".