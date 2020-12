Anabel Pantoja es ingresada de urgencia en el hospital por un problema intestinal

El 2020 no está siendo tampoco el mejor año de Anabel Pantoja. En las últimas semanas está teniendo que soportar la guerra entre su tía Isabel Pantoja y su primo Kiko Rivera, mientras se recupera de una rotura de peroné que se realizó practicando surf. Por si fuera poco, la exconcursante de 'GH VIP 7' anunció a través de sus redes sociales que se encuentra hospitalizada por un problema intestinal.

Anabel Pantoja en 'Sálvame'

El 30 de diciembre, 'Sálvame' se hizo eco de la noticia y comenzó a dar los primeros detalles de la dolencia que está pasando su tertuliana, quien tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Gran Canaria por el problema. "El médico le ha dicho que si en 72 horas no consigue vaciar de heces su organismo, tendrán que intervenirla para desatascarla", informó Carlota Corredera.

Algunos de sus compañeros se lo han tomado con humor y otros han llegado a criticarla: "Ha estado dos meses que no ha venido por una pierna chunga y ahora como no hace caca, otros dos meses, hasta que se le quite el tapón...¡Yo es que flipo!", comentó Kiko Hernández quien también apareció ese mismo día en el plató de 'Sálvame' con una silla de ruedas por una lumbalgia.

"Pantoatasco"

A pesar de las molestias que debe estar teniendo Anabel Pantoja con su problema intestinal, sus compañeros de 'Sálvame' no entendían cómo puede compartir los detalles de su dolencia en las redes sociales con su peculiar toque de humor. La tertuliana subió una historia a su cuenta de Instagram donde se veía una fotografía de un laxante y el váter. La imagen tenía como título: "Panto-atasco navideño". "¿Queréis que tratemos esto con respeto? Es ella la que se burla de todo", apuntó Kiko Matamoros.