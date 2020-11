Anabel Pantoja estalla en 'Sálvame' y da el motivo por el que no se moja en la guerra de su familia

Anabel Pantoja lleva semanas siendo criticada en 'Sálvame' por el resto de colaboradores debido a su tibieza a la hora de hablar sobre su familia. La sobrina de la tonadillera no suele dar datos sobre su popular familia y en muchas ocasiones sus intervenciones en el programa se limitan a unas escuetas frases en las que afirma que no se posiciona en ninguna guerra abierta abierta en su clan, como ocurre ahora con la disputa que mantienen su tía Isabel Pantoja y su primo Kiko Rivera.

Anabel ha entrado este jueves 26 de noviembre en directo al programa con una conexión desde Gran Canaria, donde se recupera de una lesión en la pierna, para mandarle su apoyo públicamente a Irene Rosales, cuyo padre acaba de fallecer. Al ser preguntada por si cabía la posibilidad de que su tía se acercase al tanatorio a dar el pésame, la influencer no ha querido mojarse y se ha limitado a decir: "Irene está viviendo un momento muy malo y mi tía está con lo suyo, ahora no se puede hacer nada más que hablarlo y arreglarlo".

Anabel Pantoja no puede contener las lágrimas en 'Sálvame'

En ese momento, Kiko Hernández le ha recriminado el comentario, pues en su opinión ambas situaciones son incomparables. Anabel ha estallado al escuchar la crítica de su compañero: "No entro para que tú me des hostias". Mila Ximénez le ha cortado para reprocharle sus malas formas y su actitud de las últimas semanas, llegando a afirmar que es "el tito Agustín" quien dirige las intervenciones de Anabel: "Es imposible hablar contigo. O te has comido a tu tía, o a tu tío, o a Cantora".

Anabel corta la conexión

Anabel ha decidido cortar la videollamada cuando Mila ha asegurado que no tenía criterio propio y que estaba de parte de Isabel Pantoja al dejarse influir por Agustín Pantoja. Minutos más tarde, la influencer ha vuelto a entrar en directo para aclarar por qué estaba tan dolida con sus compañeros y ha asegurado que no habla en nombre de nadie y que no ha tomado partido.

"Yo no estoy de ninguna parte, quiero que todo esto se arregle. Yo no me voy a meter en una guerra, me lo dijo mi madre y le hago caso", ha explicado Anabel con los ojos llenos de lágrimas. La colaboradora ha dicho que su situación es muy complicada al estar en medio de una familia en guerra y a la vez trabajar en un programa donde se habla constantemente del tema. Además, ha confesado que sí que habla habitualmente con Kiko Rivera y que incluso le llamó tras el especial 'Cantora: la herencia envenenada' pero que él no quiso tratar el tema con ella.