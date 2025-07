Anabel Pantoja vuelve a Mediaset para concursar en 'Bailando con las estrellas'

Por Sandra Alcaide Barrón |

Tiempo atrás, Carlota Corredera ya había anunciado que Anabel Pantoja "estaba muy subidita" porque habría firmado un nuevo contrato para un programa de Mediaset. Sin embargo, la protagonista de esta noticia le, pero la presentadora dice confiar al máximo en sus fuentes, por lo que ha acabado dede vacaciones. Según ella, la sobrina de Isabel Pantojade ' Bailando con las estrellas '.

"Me alegra muchísimo y me alegra de corazón dar esta noticia en la que yo confío porque no creo que me haya engañado mi fuente. Me alegro muchísimo de poder anunciar que hay una persona a la que quiero mucho y que es una persona que lleva mucho tiempo sin trabajar, sin tener los ingresos que necesita y que merece, porque yo creo que los merece". Empezaba anunciando la presentadora.

Carlota Corredera anunciado la información de Anabel Pantoja en 'Tentáculos'

"Esa persona es Anabel Pantoja. Yo aquí dije un día por la tarde que Anabel estaba muy subidita el día de la boda de Susana Molina porque me constaba que había firmado un nuevo contrato, y que era un contrato de televisión. Yo, esta tarde, 30 de junio de 2025 puedo anunciar que Anabel Pantoja, hija de Merchi, en septiembre será junto a Bárbara Rey cabeza de cartel de 'Bailando con las estrellas'", soltaba Corredera.

"Me alegro muchísimo porque eso significa que vuelves al mundo laboral y vuelves a Mediaset, la que ha sido tu casa durante mucho tiempo y además digo que lo disfrutes de corazón. Y si me escribes otra vez para decirme que no has firmado nada, yo seguiré creyendo a mi fuente. Que te quiero mucho Anabel, te quiero mucho", sentenciaba, recordando así cómo Anabel Pantoja dejó Telecinco en la primavera de 2022 y este proyecto supondría su vuelta a la cadena.

La gala 1 de 'Bailando con las estrellas 2024'

No es su primer reality

Un nuevo reto televisivo para Anabel Pantoja. La colaboradora e influencer ha participado anteriormente en otros realities como 'Supervivientes', 'GH VIP' o 'Solos/Solas'. Sin embargo, tras toda la polémica a raíz de los problemas legales que lleva arrastrando desde hace meses atrás tras el nacimiento e ingreso hospitalario de su hija Alma, se encuentra con una nueva oportunidad en el mundo de la televisión. Una ocasión perfecta para reconstruir su imagen pública y para demostrar cómo afronta este nuevo reto enfocado en el baile.