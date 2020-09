'Habitación 309' triunfa en Divinity: Análisis del nuevo éxito turco de Mediaset

Es innegable que la ficción turca ha encontrado su hueco en nuestra televisión. Las series producidas en Turquía triunfan en nuestras pantallas y prueba de ello son los grandes datos de audiencia que infinidad de estas ficciones han cosechado en nuestro país, en Nova, Antena 3 y Divinity esencialmente. Pero lograr que un producto turco funcione no es fácil y es que también hay muchas apuestas que no han logrado convencer a los espectadores este tiempo. En Mediaset España lo han podido comprobar y es que mientras algunos productos han tenido un seguimiento muy positivo en Divinity, como es el caso de 'Kara Sevda (Amor eterno)' o 'Erkenci Kus: Pájaro soñador', otros no lograron hacerse un hueco.

Demet Özdemir y Furkan Palali en 'Habitación 309'

Eso no ha pasado con 'Habitación 309', ficción turca protagonizada por Demet Özdemir y Furkan Palali. Tras unas semanas en las que las series turcas no despuntaban en la cadena, esta apuesta se ha convertido ya uno de los productos más seguidos de la temática de Mediaset; está claro que sus responsables acertaron apostando por ella. Esta promedia a día de hoy un 2,8% de share y 298.000 espectadores, mejorando este dato hasta un 3,8% en cuanto a mujeres de 16 a 44 años se refiere; público potencial de la temática y uno de los más demandados por los anunciantes, cabe destacar además.

Así es la audiencia de 'Habitación 309'

Así es el público de 'Habitación 309'

La serie funciona mucho mejor entre las mujeres (3,7%) que los hombres (1,5%) y obtiene sus mejores índices de audiencia en el target de 35 a 54 años, logrando concretamente un 3,3% en este segmento de público. Paralelamente, anota un 2,9% de share en la audiencia que tiene de 4 a 34 años, un 2,6% entre los espectadores de 55 a 64 años y un 2,4% en los mayores de 65 años. Cabe destacar además que con un 2,8% de share medio, esta logra mejorar la media de Divinity que se sitúa en un 2,3% y además ha conseguido elevar los datos de la franja en +0,8 puntos. La tarde de la cadena lograba en junio de 2020 (cuando no se emitía la serie) un 1,9% de share medio, y en agosto este dato se ha incrementado hasta un 2,7% de cuota media de pantalla.

Así ha evolucionado 'Habitación 309'

En cuanto a la evolución semanal de la serie, podemos ver como en su primera semana esta anotó un 2,3% de cuota y 257.000 espectadores, mientras que en la primera semana de septiembre, 'Habitación 309' ha cosechado un 2,8% de share y 295.000 espectadores, evidenciando así la tendencia positiva de la misma; firmando un incremento de un 21,7% de share de una semana a la otra. Destacar además que la serie logró sus mejores índices de audiencia en la semana del 17 al 21 de agosto de 2020, cuando promedió un 3,2% de share y 333.000 espectadores, siendo la del 18/08/2020 su emisión más vista hasta la fecha (461.000 espectadores). Por otro lado, reseñar además que esta ha logrado ocupar además el 50% de los apuestos de las 10 emisiones más vistas en los laborables de Divinity, apareciendo por tanto en cinco ocasiones y ocupando el segundo y tercer puesto del ranking.

Evolución semanal de audiencia de 'Habitación 309'

Un muy buen rendimiento social

La serie además ha logrado despuntar también en la plataforma de vídeos de Mediaset España y es que 'Habitación 309' es ya el contenido más visto en Mitele desde su estreno, según datos facilitados por el grupo de comunicación. En cuanto a rendimiento social se refiere, la serie acumula 40.000 comentarios desde su estreno y logró que su estreno fuese el tercero con mayor interacción entre las ficciones turcas de Divinity, recogiendo más de 3.800 mensajes. Paralelamente, la boda de Lale y Onur registró el segundo mejor dato de interacción social de la ficción, acumulando cerca de 2.300 comentarios y tanto el hashtag "#EstrenoHabitación309" como la boda "#H309LaBoda" se posicionaron dentro de las 10 primeras tendencias de Twitter durante su emisión. Por último, destacar su elevado 'engagement' con una media de 10 comentarios por usuario social, dato más habitual en realities y no en ficciones.

¿Por qué ha funcionado tan bien?

Uno de los motivos de su éxito reside sin duda en la estrategia de lanzamiento que se llevó a cabo por parte de Mediaset España. Por un lado, la serie se vio beneficiada por su estreno simultáneo en Telecinco y Divinity. La emisión conjunta en ambos canales le dio una gran visibilidad; Mediaset logró crear la sensación de evento en su estreno, algo que posiblemente llamó la atención de muchos de los espectadores de la primera cadena del grupo. Paralelamente, toda la campaña de promoción en televisión y redes sociales también estuvo especialmente cuidada, algo que pudo ser también importante a la hora de captar a espectadores que no dudaron en darle una oportunidad al producto.

Por otro lado, 'Habitación 309' cuenta con Demet Özdemir, uno de los rostros más queridos por parte de los espectadores de Divinity. Ella protagonizó 'Erkenci Kus' con Can Yaman, un producto que tuvo gran relevancia social en nuestro país y con el que esta logró saltar a la fama en nuestro territorio. Posiblemente contar con ella como protagonista ha sido fundamental para que muchos espectadores decidiesen darle una oportunidad al producto. Y finalmente, una vez dada la oportunidad, la serie se ha hecho un hueco por encajar por completo con el estilo de las ficciones ya emitidas anteriormente en Divinity; series modernas, divertidas e incluso surrealistas del género de comedia romántica.