Las claves de 'En todas partes, tú', la historia de dos personas obligadas a compartir la misma casa

A principios de diciembre, Divinity anunció la ampliación de sus ficciones turcas con la adquisición de seis nuevas telenovelas, entre las que figuran 'Habitación 309', protagonizada por Demet Özdemir ('Erkenci Kus: Pájaro soñador') o 'Amar es primavera', que supone el regreso de Özge Gürel a la cadena, tras 'Dolunay'. En dicha lista también figura 'En todas partes, tú', serie que se estrenó en junio de 2019 en Turquía y concluyó el mismo año, a finales de noviembre.

Furkan Andic y Aybüke Pusat, actores protagonistas de 'En todas partes, tú'

Versión de la serie taiwanesa 'Just You' que se estrenó en 2013, 'En todas partes, tú' cuenta la historia de amor entre Selin y Demir, dos personas que, para su mutua sorpresa, acaban siendo dueños de la misma casa. Una complicada situación en la que ninguno de los dos está dispuesto a ceder ante el otro en cuanto a dejar la vivienda y a la que se une el hecho de que Demir acaba siendo el jefe de Selin, para desagradable sorpresa de la diseñadora de interiores.

'En todas partes, tú' está protagonizada por los actores Aybüke Pusat y Furkan Andic, cuyos rostros pueden resultar familiares a los fans de las series turcas: Pusat trabajó 'Medcezir', mientras que Andic lo hizo en 'El secreto de Feriha'. Dos intérpretes cuyo trabajo fue reconocido en los premios turcos Golden Butterfly de 2019 con nominaciones a Mejor Actor y Actriz de Comedia, al igual que a Mejor Pareja de Televisión; a los que se unieron también Mejor Comedia Romántica y Mejor Director para Ender Mihlar. Ante su próximo estreno en Divinity, en FormulaTV recopilamos algunas de las claves por las que 'En todas partes, tú', puede enganchar a los seguidores de las producciones turcas.

1 Aybüke Pusat como Selin Sever

Aybüke Pusat da vida a Selin Sever en 'En todas partes, tú'

La carrera de Aybüke Pusat se remonta a 2014, con su papel secundario como Elif en 'Medcezir', a lo largo de varios episodios, a los que siguieron otros muchos personajes de carácter similar en distintas series, hasta que la actriz obtuvo su primer papel protagonista en una ficción televisiva en la serie 'En todas partes, tú', interpretando a Selin Sever, una alegre, directa y descarada diseñadora de interiores apasionada en su trabajo y amante de los animales, facetas que, considera, son importantes a la hora de llevar a cabo su trabajo, tan valorado entre sus clientes, y a las que se une su secreta pasión por la fotografía, que tan celosamente guarda de su entorno.

Mujer profesional y cariñosa, aunque con mucho carácter, Selin goza de buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, entre los que se encuentran sus inseparables amigas, Ayda (Aslihan Malbora) y Merve (Deniz Isin). Además, es considerada una de las mejores diseñadoras de Artemim, trabajo por el que ha conseguido grandes y provechosos proyectos para la empresa, lo que no resta que se trate de un personaje algo caótico, despreocupado y con tendencia a llegar tarde a todas partes. Una mezcla que convierte a Selin en una protagonista a la que es fácil admirar y a la que el espectador acaba deseando seguir a lo largo de la historia.

2 Furkan Andic como Demir Erendil

Furkan Andic interpreta a Demir Erendil en 'En todas partes, tú'

Furkan Andic comenzó su carrera interpretativa en la pequeña pantalla en 2012, con su breve papel secundario como Selim en la tercera temporada de 'El secreto de Feriha'. 'En todas partes, tú' es su tercer trabajo como protagonista, producción en la que interpreta a Demir Erendil, un prestigioso y exitoso arquitecto, de carácter serio y distante, aunque protector, que vuelve a Estambul después de pasar un tiempo trabajando en Japón, país en el que ha adquirido algunas costumbres. Un regreso marcado por la compra de su casa de la infancia, a la que el arquitecto parece estar especialmente unido a pesar del paso del tiempo.

A pesar de las numerosas ofertas que recibe al regresar a su tierra natal, Demir opta por ponerse al frente de la pequeña empresa Artemim, una entidad a punto de quebrar, para sorpresa de muchos. Todo un reto que Demir está muy seguro de poder superar, dado que es un hombre amante de la puntualidad, controlador, profesional, seguro de sí mismo y muy trabajador, además de que es consciente del éxito que ha ido cosechando gracias a su esfuerzo, al que se une su firme apuesta por ambiente de trabajo profesional y libre de asuntos personales e, incluso, sentimientos. Un claro contraste con la protagonista que invita a desear ver cuáles serán los pasos por los que ambos personajes acaben manteniendo algo más que una relación profesional.

3 Dos polos opuestos muy enfrentados

Selin y Demir, distanciados en 'En todas partes, tú'

En pleno regreso triunfal a Estambul, Demir decide regresar a la casa de su infancia, la cual adquirió a través de un abogado durante su estancia en Japón. Sin embargo, se topa con una desagradable sorpresa: el hecho de que Selin ya vive allí y no está nada dispuesta a abandonar la vivienda. En su empeño por solucionar el problema, ambos acuden a averiguar quién de los dos es el dueño de la casa, ante lo que descubren que cada uno posee una mitad del inmueble, para desesperación de ambos. Así arranca una guerra entre los dos, en la que Demir trata de ganar terreno incluso cambiando la cerradura de la casa, para furia de Selin, cuyo duro carácter la lanza a realizar actos totalmente inesperados para el arquitecto como arrojarle cosas indiscriminadamente a la cabeza o incluso romper la puerta de cristal para entrar a la vivienda.

En medio del revuelo, también se ve envuelto su entorno de trabajo, dado que Demir se convierte en el jefe de la empresa Artemim en la que Selin ejerce como diseñadora de interiores, para desagrado de la protagonista. Una segunda casualidad que provoca que ambos personajes estén prácticamente todo el día juntos, especialmente cuando Selin es la encargada de uno de los proyectos más potentes de la pequeña empresa, con el que podrían abrirse muchas puertas para salvarla. En medio de tanto conflicto entre los dos, con unas personalidades totalmente opuestas, Demir y Selin acabarán encontrando momentos de paz y tregua a través de los cuales se irán conociendo poco a poco, hasta el punto de que quizás la guerra entre ambos acabe por disolverse para siempre. Un trayecto plagado de altibajos y terceras personas, que supone un gran atractivo a la hora de seguir la historia entre ambos protagonistas.

4 Leyla y Firuze, las responsables del embrollo

Las hermanas Leyla y Firuze en 'En todas partes, tú'

En medio de la disputa de Demir y Selin, entran en escena Leyla (Ayse Tunaboylu) y Firuze (Binnur Serbetçioglu), las dos hermanas dueñas de la casa por la que ambos protagonistas están enfrentados. Desconocedoras de que ambas poseían una mitad de la vivienda y en su afán por obtener dinero para mantener su elevada forma de vida, Firuze cerró la venta de su parte con Selin, mientras que Leyla lo hizo con Demir. Una situación que los dos compradores no están dispuestos a pasar por alto, especialmente el arquitecto, quien no duda en amenazarlas con una demanda.

Al descubrir que los bienes de su adinerado padre han sido consumidos casi por completo hasta dejarlas en la bancarrota en caso de que se lleve a cabo la demanda por parte del empresario, ambas hermanas buscan desesperadamente un plan que solucione su problema antes de perderlo absolutamente todo. Mientras tratan de ganar tiempo evitando hablar del tema con Selin y Demir, Leyla y Firuze dan con un plan que podría solucionar todos los problemas a los que se enfrentan a raíz de la venta de la casa que ambos poseen: tratarán de juntar a los dos protagonistas, con el fin de que comiencen una relación y desistan en pelear por la vivienda. Una idea por la que ambas hermanas, totalmente opuestas entre ellas, acabarán unidas y envueltas en la vida de los protagonistas, poniendo el punto más cómico y descarado a la producción.

5 Burak, el jefe en problemas

Burak, interpretado por Ali Yagci, en 'En todas partes, tú'

La llegada de Demir a la empresa Artemim supone la pérdida de poder sobre la empresa para Burak, el jefe anterior de Selin y sus compañeros e hijo del verdadero dueño. Un hombre cercano, alegre y cariñoso que se ve relegado en su importante y cuyo rostro puede resultar familiar para los seguidores de las telenovelas turcas, especialmente para los fans de 'Erkenci Kus': el actor que lo interpreta, Ali Yagci, daba vida a Osman, el amigo de Sanem. No obstante, lejos de abandonar la empresa, Burak decide ceder al deseo expreso del recién llegado, quien considera su experiencia como un valioso ingrediente para el futuro éxito de la compañía.

Sin embargo, lejos de la faceta cálida y agradable con la que ha conquistado a sus empleados, también amigos, Burak esconde un terrible secreto que salpicaría a toda la empresa: durante su época como jefe, con ayuda de su ayudante Ferruh (Fatih Özkan), ambos realizaron algunas operaciones poco "legales" que implican a la compañía y por la que acaban siendo chantajeados. Una delicada situación, oculta tras la cercana bancarrota a la que se enfrentaba Artemim, que Demir, Selin y los demás desconocen por completo y que no solo podría perjudicar a Burak y Ferruh, sino también al nuevo jefe de la empresa y al resto de los empleados. ¿Se enterará Demir de lo ocurrido antes de que sea demasiado tarde? ¿Cómo acabarán perjudicando dichos movimientos fraudulentos a los protagonistas y su entorno?

6 Un entorno de trabajo perturbado

Demir habla con los trabajadores de Artemim en 'En todas partes, tú'

Con una Selin más que enfadada con Demir por la disputa por la casa, el arquitecto llega a la empresa Artemim con ganas de mejorar las cosas, para lo que establece una serie de normas que, lejos de ganarse a los empleados, consigue que todos se pongan en su contra. Y es que el empresario, lejos de apostar por un entorno de trabajo relajado y cálido, decide establecer reglas como el hecho de que las relaciones personales queden fuera de la empresa. Norma que, por desgracia, acaba perjudicando directamente a una de las amigas de Selin, Merve, quien justo acaba de comprometerse con su compañero Bora (Ali Barkin) y que se verá obligada a escoger entre conservar su trabajo o seguir con la relación con su pareja.

Dicha llegada no conlleva a una cálida bienvenida por parte de los trabajadores que, con Selin en cabeza, inician una "operación" cuyo propósito es conseguir la renuncia de Demir al frente de la empresa, al igual que lograr que abandone la casa que comparte con la protagonista. No obstante, las normas de Demir no evitarán las relaciones interpersonales que él tanto parece rechazar, hasta el punto de que el propio arquitecto se verá enfrentado a sus propias reglas a raíz de lo que empieza a surgir entre él y Selin. Además, Artemim se convierte en el centro de muchos conflictos y relaciones entre los personajes, en tramas que giran en torno a la historia que surgen entre Selin y Demir y que acabarán por salpica no solo a los protagonistas, sino también a su entorno.