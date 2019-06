'Anatomía de Grey' desvela las claves sobre las escenas en torno a la violación del episodio 15x19

Apenas unos días después de que concluyera la temporada quince de 'Anatomía de Grey' con su vigésimo quinto episodio, la coproductora y escritora de la serie Elisabeth R. Finch ha arrojado cierta luz sobre uno de los momentos más crudos y, al mismo tiempo, emotivos de la temporada: la brutal violación de una paciente en el episodio diecinueve, llamado "Silent All These Years". Una idea que surgió inicialmente cuando Finch visitó un centro de crisis de violaciones en Santa Mónica, donde tuvo ocasión de "acercarse" al tratamiento de víctimas de violaciones o agresiones sexuales.

Una víctima de violación habla con la dictora Jo Karev en el episodio 15x19 de 'Anatomía de Grey'

Sin embargo, no fue hasta que los productores de la serie presenciaron el testimonio de Christine Blasey Ford sobre la supuesta agresión sexual que había sufrido por parte del juez Brett Kavanaugh, cuando la historia llegó a buen término en su desarrollo. "Nos destruyó... no creo que haya una mujer que no se haya estremecido con eso", confesó Finch. "Sentimos que el mundo estaba recibiendo el mensaje de que el consentimiento era irrelevante y queríamos contrarrestar ese mensaje lo antes posible", confesó la coproductora, al hablar del episodio. De hecho, para ello cambiaron la historia original de Jo Karev, interpretada por Camilla Luddington, a la hora de conocer a su madre, quien le desveló que era producto de una violación, motivo por el que la había abandonado siendo un bebé.

"Al buscar el porqué ahora para nuestros personajes y el porqué ahora para el mundo necesitábamos una historia como esta, nos dimos cuenta de que no existen", explicó Finch, antes de señalar que no "se mantenían conversaciones sobre el impacto de una violación o una agresión sexual". "Teníamos que tenerlas aquí y empezó como una base del episodio", aclaró la escritora, quien al principio se topó con ciertas pegas de los responsables de ABC ante lo lejos que podría ir la serie al tratar un asunto tan delicado. "La razón por la que nadie conocía los pasos tras una violación es porque nunca se han mostrado con tanto detalle. Mostramos innumerables actos contra las mujeres, pero no mostramos el cuidado", valoró Finch. "Eso forma parte del proceso médico y lo queríamos aquí", explicó la corpoductora que, con el apoyo de la creadora de 'Anatomía de Grey', Shonda Rhimes, logró despejar las dudas de la cadena.

"Fue lo primero que imaginé"

La doctora Karev acompaña a la paciente escoltada por personal sanitario en el 15x19 de 'Anatomía de Grey'

"Ese momento fue lo primero que me imaginé. Vi el pasillo lleno de mujeres primero y es algo que no pude dejar de lado", admitió Finch, al hablar de la emotiva escena en la que numerosas mujeres escoltaban a la paciente víctima de violación, para cuyo desarrollo acudió a la organización RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto). "Tendrían comunicación por radio entre el personal y nos dirían si teníamos permiso para ir a la siguiente habitación", recordó Finch, haciendo referencia al protocolo de la ONG en caso de que un paciente no quisiera estar cerca de otras personas tras la agresión.

"Pensé que era una de las cosas más poderosas que había escuchado, pero ¿y si es lo contrario? ¿Qué pasa si la seguridad no llega a raíz de "mover" a las personas con respecto a las situaciones, si llega en forma de un grupo de mujeres que se ponen de pie en el pasillo, ocupan espacio y, simplemente, están allí?", reflexionó la coproductora, quien también desveló el origen del título del episodio: una canción de Tori Amos, de su álbum "Little Earthquakes". "En esa canción, en particular, se mostró muy arrepentida y emocionada tras haber sufrido una agresión sexual", explicó Finch, que desveló que la cantante había sido portavoz de RAINN, tal y como descubrió cuando disfrutaba de uno de sus conciertos. "Realmente honro el trabajo que Tori Amos continúa haciendo por los supervivientes y RAINN", concluyó la escritora.