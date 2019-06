'Anatomía de Grey': Jesse Williams renueva por dos temporadas más, con una presencia más limitada

'Anatomía de Grey' ha atado a uno de sus principales protagonistas hasta su ya confirmada decimoséptima temporada. Tras el enigmático desenlace de la última entrega, Jesse Williams volverá a enfundarse la bata de Jackson Avery, pero, por cómo han transcurrido las negociaciones que han desembocado en este anuncio de renovación, sus apariciones en el drama de ABC podrían ser más reducidas de lo habitual.

Jesse Williams en 'Anatomía de Grey'

Como informa Deadline, el actor estadounidense ha mejorado su retribución salarial con esta renovación. No obstante, un tema delicado durante esta negociación ha sido la disponibilidad de Williams, que debutará en Broadway en abril de 2020 con el revival de "Take Me Out", en el que encarnará al jugador de béisbol Darren Lemming. Por lo tanto, a lo largo de la próxima temporada tendrá que compaginar su implicación con la serie con los extensos ensayos y las representaciones de la obra.

Por ahora, se desconoce en qué medida puede afectar este pluriempleo, pero seguramente tendremos que acostumbrarnos a ver menos a Avery por los pasillos del hospital. Asimismo, este anuncio arroja algo de luz sobre la supervivencia del doctor, que en el capítulo final de la decimoquinta temporada se perdía entre la espesura de un bosque, mientras Maggie gritaba desesperadamente su nombre. Si tenemos en cuenta los antecedentes de 'Anatomía de Grey', el regreso de Jackson podría ser más dramático de lo esperado, pero tendremos que esperar al próximo otoño para averiguarlo.

Expandiendo horizontes

Tras una década inmerso en las trágicas tramas de 'Anatomía de Grey', Williams se ha esforzado durante los últimos años por hacer cosas diferentes. En 2018 pudimos verle en el videojuego "Detroit Become Human" como un androide que tomaba consciencia de su existencia, y ese mismo año debutó como director en la recta final de la decimocuarta temporada de 'Anatomía de Grey'. Un año después, le hemos visto repetir detrás de las cámaras con el impactante crossover entre el drama hospitalario y su spin-off, 'Estación 19'.