Andrea habla sobre Ismael en 'La isla de las tentaciones': "Tiene pinta de tener una polla súper gorda"

Previo al estreno de la séptima entrega de 'La isla de las tentaciones' emitida el jueves 30 de enero en Telecinco, la web del programa lanzó unas imágenes inéditas en las que Andrea, una de las solteras, compartía una picante conversación con Casandra, una de sus compañeras en la villa de los chicos. Ambas se encontraban en el jardín, cuando comenzaron a hablar sobre Ismael Nicolás, quien estaba prestando una mayor atención a Andrea en los últimos días.

Casandra y Andrea hablan sobre Ismael en 'La isla de las tentaciones'

"Yo en verdad a Ismael le daba", confesó Andrea, charlando con su compañera, quien señaló que "el chico no es feo". "¿Sabes de qué tiene pinta? De tener una polla súper gorda", comentó la soltera. "Puede ser", respondió Casandra, haciendo referencia al físico de Ismael, quien en ese momento estaba cerca, jugando el fútbol.

"A mí los lápices no me gustan", se sinceró entonces Casandra, quien insistió con un lápiz en la mano que "los de Ikea, no". "Bueno, el porrón del siglo, tampoco", replicó Andrea, ante lo que su compañera apuntó por "una mezcla", algo con lo que el último ligue de Ismael se mostró muy de acuerdo. "Equilibrio", bromeó Casandra, ante la que fue la primera soltera en compartir un beso con la pareja de Andrea Gasca.

¿Un tercer plato?

A pesar de que Ismael comenzó su aventura en 'La isla de las tentaciones' mostrando predilección por Andreína y Mimi, el participante acabó reconociendo que ambas empezaban a agobiarle. Un sentimiento por el que Nicolás optó por cambiar de rumbo y alejarse de ambas, para aproximarse a Andrea, quien admitió que Ismael había sido el que más le había llamado la atención al comenzar el programa. A raíz de dicho acercamiento y lo que Ismael había visto entre su pareja y Óscar, el participante acabó lanzándose, y se besó por primera vez con la tocaya de Gasca, dejando a todos sus compañeros a cuadros. "Todo el mundo me dice que lo que estás haciendo es jugar. Yo me ilusiono con una mosca y no quiero que me pase eso", reconoció Andrea, tras el beso, una vez a solas con la pareja de Gasca. "Yo no estoy jugando con nadie y menos sabiendo que puedo hacer daño a una persona. Estate tranquila, déjate llevar y no pienses tanto", la tranquilizó Ismael, antes de besarla de nuevo.