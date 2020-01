El gran secreto familiar de Fani ('La isla de las tentaciones') que su tía Maite afirma conocer

Si algo se ha escuchado en los últimos días en España ha sido el "¡Estefanía!" de Christofer Guzmán, que se ha convertido en un challenge para los espectadores de 'La isla de las tentaciones'. La pareja de Fani Carbajo salía corriendo por la playa completamente desconsolado y gritando su nombre a los cuatro vientos al ver las imágenes de su novia besándose con otro chico. Una reacción que se ha convertido en un meme en Internet pero también ha hecho que el público empatice con el muchacho por completo, excepto la tía de Fani, quien no está de acuerdo con ello y ha querido defender a su sobrina de todas las críticas que la han caído recientemente.

Críticas a Christofer

Maite, la tía de Fani, acudió al plató de ' Sálvame ' el 28 de enero donde quiso dejar claro que no todo es lo que parece y que Christofer "también tiene sus cositas". La mujer aclaraba queen el que se dejaron en varias ocasiones y volvieron a unirse de nuevo.

Fani Carbajo y su tía, Maite

"Yo lo único que digo es que igual que ella tiene sus defectos también los tiene él. No es un santo", comenzaba la invitada del programa que dejaba caer que el concursante de 'La isla de las tentaciones' también podría haber sido desleal a su pareja: "A lo mejor dentro de poco empiezan a salir Mª Carmen, Victoria, Eugenia...diciendo que han estado con él", soltaba nombres al azar la tía de Fani.

¿Revelará la identidad de su padre?

En su vídeo de presentación en 'La isla de las tentaciones' la concursante explicaba que había crecido en una familia desestructurada y que además desconocía quien era su padre: "A mí me dicen que mi padre puede ser o José Salazar, de Los Chunguitos, o Emilio, el de Los Chichos. Más posibilidades tiene el de los Chichos, porque le dedicó la canción de "Mujer cruel" a mi madre. Estaba muy enamorado de ella. A saber de quién soy", mencionaba Fani.

Maite asegura que la concursante del reality no miente y ha aportado más información sobre este asunto durante su visita a 'Sálvame': "Estefanía tiene una información falsa a través de un familiar nuestro. José, de los Chunguitos, aquí no tiene nada que ver. Pero Emilio fue novio de mi hermana y ahí esta la duda porque fue en esa época", explica. "Soy la única que sabe la información, nadie de mi familia lo sabe, Estefanía no lo sabe y nadie lo va a saber porque le hice una promesa a mi hermana, ahí se ha quedado. Nunca va a salir a la luz", confesaba la mujer.

"Ella tiene un padre que es el que le dio los apellidos y es quien ella, de pequeña, creía que era su padre real. Después, cuando creció, fue cuando le dijeron ciertas cosas que no tenían que haberla dicho porque la desequilibraron", detalla la tía de la concursante. Aunque su sobrina la ha preguntado sobre su padre, Maite tiene claro que no puede darle esa información.