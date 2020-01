Susana Molina, preocupada por su salud tras verse en 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' se ha convertido en la auténtica revelación televisiva de la temporada. El reality show que presenta Mónica Naranjo y produce Cuarzo para Telecinco y Cuatro ha enamorado a millones de espectadores y sus protagonistas están en el foco del huracán en cada una de las entregas emitidas. Lo que posiblemente no esperaba una de sus participantes es que más allá de descubrir si su pareja es el amor de su vida y le es fiel, iba a acabar detectando un problema de salud gracias a formar parte del programa y regresar al foco mediático de nuevo.

Susana Molina en 'La isla de las tentaciones'

Susana Molina, la que fuese ganadora de decimocuarta edición de 'Gran Hermano', entró en 'La isla de las tentaciones' junto a Gonzalo Montoya, otro de los participantes de esa edición del reality de Zeppelin y con el que mantiene una relación desde hace seis años. Ambos entraron al espacio dispuestos a poner a prueba su amor pero esta participación le ha acabado sirviendo a la chica para darse cuenta de un problema de salud que vendría sufriendo desde tiempo atrás. Ella misma lo ha contado en una serie de Stories en su perfil oficial de Instagram, la conocida res social.

"Hay una cosa que quiero contaros que me dejó muerta", empieza diciendo en uno de los vídeos, para después confesar que "llevo un montón de tiempo que me encuentro fatal (...) estoy como muy cansada y tengo fiebre cada dos por tres". Molina confiesa sentirse muy "preocupada" por lo que puede sucederle, aunque gracias a su paso por 'La isla de las tentaciones' podría haber descubierto lo que le sucede. Desde que se inició la emisión, esta ha recibido constantes mensajes de personas que estudian medicina y médicos profesionales alertándole que tras verla en televisión y comprobar la inflamación de su cuello, parece que sufre tiroides.

En manos de los médicos

Y es que la inflamación que se percibe en su cuello parece para todos estos profesionales del mundo de la medicina que no es normal. "Yo no era consciente de que eso se me veía así", confiesa la chica en otro de sus Stories en Instagram. Es por ello que tras los mensajes recibidos y viendo que ese malestar generalizado sigue, la chica ha decidido acudir a los servicios médicos, donde ya se ha sometido a una ecografía y a una analítica. Una vez reciba los resultados y descubra el motivo de sus problemas de salud podrá entonces empezar a ser tratada del mismo.