Andrea y Óscar protagonizan el primer edredoning de 'La isla de las tentaciones: "Del 1 al 10, un 11"

La noche del jueves 30 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que Andrea Gasca y Óscar llegaron al fondo de su cada vez más cercana relación: ambos acabaron haciendo el amor bajo las sábanas, justo después de que la participante acudiera a una nueva hoguera junto a sus compañeras y viera cómo su pareja, Ismael Nicolás, se besaba con Andrea.

Andrea y Óscar durante su noche juntos en 'La isla de las tentaciones'

"Hemos llegado de las hogueras y me apetecía estar con Óscar", confesó Andrea, ante las cámaras, tras lo cual confesó que "podría decirse que ha surgido el amor". "Entramos, empezamos...", relató la participante, antes de recordar cómo le había masturbado la primera noche que habían pasado juntos y no habían llegado más allá. "Para hacer eso, lo hago bien. Pasó lo que tenía que pasar", concluyó Gasca.

"No me ha sorprendido, porque sabía que iba a pasar", confesó Fiama Rodríguez, tras mantener una conversación con su compañera, a quien le preguntó qué puntuación le ponía a Óscar "de un 1 a un 10". "Un once", respondió Andrea, de inmediato, entusiasmada, tras lo cual añadió que todo había ido "súper bien". "Él estaba como muy intenso, con mucho movimiento y tuve que pararlo un poco", relató Andrea a su compañera. "Me ha encantado encontrarme con una Andrea que no se arrepiente", declaró Fiama, ante las cámaras, tras lo cual señaló que, si no se arrepentía, "es que realmente está contenta".

Una conversación pendiente

"Con la convivencia, estaba un poco muerto. Y con esto se ha revivido un poco", declaró Andrea, cuando Fiama le preguntó por su relación con Ismael, quien recibía en su villa consuelo por parte de la tocaya de su pareja. "No te lleves mal rato, eso es lo que quiere", declaró la soltera. "Al final uno intenta estar bien y pasar de todo, pero no puedo más", confeso Nicolás, entre lágrimas, momento en el que Andrea le dio un beso y un abrazo, antes de señalar que "tú no has hecho nada mal". "Tengo una conversación pendiente con Andrea, hacerle ver por qué estoy así, por qué estoy tan decepcionado", declaró el participante, ante las cámaras. Mientras, en la Villa de las chicas, Gasca bromeaba con dar un "trago grande" a su bebida, "como su miembro", haciendo referencia a Óscar. "No puedo frenar algo que me apetece hacer", admitió la participante.