Susana, cada vez más lejos de Gonzalo en 'La isla de las tentaciones': "Veo una cara de él que no me gusta"

La noche del jueves 30 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de ' La isla de las tentaciones ', en la que las chicas vivieron una nueva hoguera. Una ocasión en la que, especialmente con Katerina. Imágenes que no gustaron nada a la ganadora de ' GH 14 ', a raíz de los continuos comentarios que Montoya lanzaba sobre el físico de sus acompañantes.

Susana, decepcionada con Gonzalo en 'La isla de las tentaciones'

"Lo que vea va a ser súper decisivo", adelantó Susana, en el trayecto a la hoguera, tras lo cual confesó que "me daría rabia que siguiera adelante con Katerina". Al llegar, Molina fue la encargada de inaugurar la hoguera, donde pudo ver cómo su pareja lanzaba comentarios sobre las tetas o los culos de las solteras, ante lo que Susana confesó sentir una "mezcla de asco y rabia". "Pensaba que no iba a hacer esos comentarios. Estoy viendo una cara de él que no me gusta nada", declaró Molina.