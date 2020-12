La anécdota de Paco León con un guardia de seguridad: "Se dio cuenta de que le había mordido el Luisma"

Paco León visitó 'La resistencia' este martes para promocionar la película "Mamá o papá", donde coincide de nuevo con Miren Ibarguren. En el espacio presentado por David Broncano en Movistar+, el actor y director confesó que tenía un lado violento que le sale cuando le dan "sustos": "Tengo brotes.... Depende de mi nivel de adrenalina, pero reacciono muy mal. Hay como dos o tres segundos donde no controlo y me pongo muy agresivo. La he liado parda varias veces". En ese momento, el conductor del programa quiso saber si el intérprete había protagonizado alguna pelea en algún local, León fue sinceró y afirmó que "a punto, no de hostias así de dar y recibir, pero sí de amenazar".

Paco León en 'La resistencia'

En ese momento narró una anécdota que le pasó en una discoteca donde tenía un reservado VIP "por ser famoso". Algunos de los invitados empezaron a fumar y en poco tiempo el espacio que tenían para ellos se fue llenado de gente: "Aquello no era ni reservado ni nada, era el camarote de los hermanos Marx". Un guardia de seguridad del local intentó desalojar la zona: "Llegó un hombre muy mal encarado. Empezó a empujarme y le dije 'Sí, te he escuchado perfectamente'". En ese momento, el intérprete de Luisma en 'Aída' admitió que le cogió la mano al trabajador y le hincó el diente: "Le mordí y le hice sangre. Mi hermana María saltó como un puma... La imagináis perfectamente".

"El hombre estaba alucinando porque se acababa de dar cuenta que era el Luisma el que le había mordido", afirmó León, aunque igualmente el guardia se quejó del daño que le había hecho el actor. "Yo empecé con la misma mala hostia, pero chuleando, en plan: '¿Ah, sí'? ¡Denúnciame!", narró el invitado que además reconoció que iba "pimplado" y que en ese momento "estaba dispuesto a todo". La situación llegó a tal extremo que tuvieron que separar a los dos hombres para que no llegarán a más. Broncano, que escuchó la historia bastante sorprendido, le comentó que en esa circunstancia ser famoso fue bueno y malo a la vez. "Me avergoncé mucho porque la había liado yo. Le había mordido y le había hecho daño al hombre", aseguró el intérprete.

Paco León pide perdón al guardia de seguridad que mordió

Aunque fue él el que llegó a herir al guardia, León recibió las disculpas de la discoteca: "Te preparan un sitio VIP y después te echan a empujones. Es como que no entiendes bien qué pasó. Eso está feo". A pesar de todo, admite su parte de culpa y aprovechó el momento en 'La resistencia' para mandar un mensaje al perjudicado: "En fin, se nos fue la cabeza, ni para ti ni para mí. Le pido disculpas a ese hombre al que mordí". El actor miró directamente a cámara para pedir perdón: "Nos confundimos los dos. Yo creo que ya está", concluyó.