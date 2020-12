Paco León abre el debate sobre qué es arte con una performance en la que "se usa el ano"

Paco León es conocido por no callarse nunca su opinión y esto es lo que le ha hecho ser Trending Topic en Twitter. El actor ha colgado en esta red social un vídeo que le había censurado Instagram y que él califica como arte. En él, se puede ver una performance con gente semidesnuda, vestida con ropa de cuero, que lanza rayos láser de color verde del ano. El vídeo se ha hecho viral y han sido muchos los usuarios que han criticado al actor por considerarlo arte.

"Este vídeo de una performance de México verdaderamente inolvidable, ha provocado indignación en mi Instagram.... No quiero pensar qué pasará en Twitter", ha comentado el actor sevillano al compartir el clip, tras el cual se ha abierto un gran debate en Twitter sobre qué es el arte y cuáles son sus límites. A León este debate le parece "interesantísimo" y aunque, en un primer momento, ha decidido usar la ironía para acallar las críticas afirmando que solo compartiría "gatitos" porque parece que "gustan más", luego ha entrado de lleno en la conversación y ha respondido sin pelos en la lengua a los que han comentado el vídeo.

"No creo que a esto se le pueda llamar ni arte, ni performance. Es una manera de llamar la atención bastante vulgar", ha escrito un usuario en respuesta al clip. El comentario, que acumula más de mil me gustas, ha sido aprovechado por el director de 'Arde Madrid' para plantear de nuevo la cuestión que centraba el debate: "¿Podrías determinar qué es arte y qué no es arte sólo viendo un fragmento de la obra? ¿No te parece arte porque se usa el ano y te parece vulgar?". Otro tuitero ha comentado que "no entiende" cómo ese vídeo puede ser arte. León le ha respondido tajante: "Que no lo entiendas no significa que lo tienes que odiar... ni te tienes que enfadar ni nada. Es solo que no lo entiendes".

Me han quitado el post en instagram ???? Me parecía interesantísimo el debate que ha provocado sobre los límites del arte y la performance... pero bueno. Voy a postear gatitos que gustan más. pic.twitter.com/dzptETVgJ8 — paco leon (@pacoleonbarrios) December 7, 2020

"Bienvenidos sean los unfollows"

Pero no todo han sido debates serios sobre los límites del arte. Ha habido tuiteros que han optado por la ironía y han hecho preguntas como la siguiente: "¿Mirarte el coño en un espejo mientras te graban también es arte?". León tampoco se ha callado ante estas cuestiones y ha respondido: "Depende". En cuanto a la pregunta de si ha perdido muchos seguidores en sus redes sociales por subir este vídeo, el actor de 'La casa de las flores' ha demostrado que no le importa ni lo más mínimo no tener como followers a gente que no tenga la mente abierta y que no esté dispuesta a debatir: "Bienvenidos sean los unfollows porque me encantaría que mis seguidores sean gente guay, abierta, divertida, respetuosa".