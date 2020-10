Paco León vuelve a Mediaset protagonizar 'Besos al aire', una serie sobre el coronavirus con Leonor Watling

Mediaset España ha decidido sumarse a las plataformas y cadenas que han apostado por ficciones sobre la pandemia como 'En casa' de HBO España o 'Diarios de la cuarentena' de Televisión Española y ha puesto ya en marcha 'Besos al aire', una nueva miniserie de dos episodios en la que descubriremos varias historias marcadas por la crisis del Covid-19 que azotó a todo el planeta. Alea Media, factoría responsable de 'Patria' y 'Vivir sin permiso' con Aitor Gabilondo al frente, es la productora de este proyecto que ha sido creado por Darío Madrona ('Élite', 'Vivir sin permiso') y que será dirigido por Iñaki Mercero ('La verdad, 'El Príncipe').

Leonor Watling y Paco León

Este nuevo proyecto cuyo rodaje se iniciará el próximo mes de octubre cuenta con los reconocidos Paco León y Leonor Watling como protagonistas. Esta vuelve a trabajar con Gabilondo tras formar parte de la temporada final de 'Vivir sin permiso' en el papel de Berta Moliner, y encara un nuevo proyecto televisivo tras 'La Templanza' de Amazon Prime Video y 'Nasdrovia' en Movistar+. Por su parte, el andaluz regresa así al grupo de comunicación en el que le vimos trabajando como actor en 'Aída' y como director en los filmes "Carmina y amén" y "Kiki, el amor se hace", de Telecinco Cinema.

El zasca de Vasile a 'Arde Madrid' de León

Además, será su regreso a televisión después de encargarse de crear, dirigir y protagonizar la aclamada 'Arde Madrid' en Movistar+. Precisamente, sobre esta ficción Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, no tuvo muy buenas palabras y es que afirmó en una entrevista que "nosotros no haríamos nunca una serie en blanco y negro, la haríamos directamente en blanco y blanco para que sea más innovadora, pero para alguien que nos la pida, no para emitir en Telecinco, porque la gente no la ve". Pese a esta ironía sobre uno de los proyectos más personales de León, este no ha tenido problema en trabajar de nuevo con el italiano y su equipo.

Así es 'Besos al aire'

En esta ficción los escenarios principales serán un hospital, un supermercado y un edificio de viviendas situado en el centro de Madrid; tres lugares que durante la pandemia del coronavirus Covid-19 han tenido un importante papel. En ellos se desarrollarán siete historias unidas por el personaje de Javi (Paco León), un auxiliar de Enfermería, buenazo y fan de las películas de amor de los noventa, y el de la doctora Cabanas (Leonor Watling), una profesional distante y estricta de la que está profundamente enamorado el chico. Él soñará con conquistarla mientras trabaja como intermediario entre los enfermos aislados en las UCIS y sus familias, una labor emocionante pero que también será muy dura para él.