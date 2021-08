El presentador Àngel Casas relata el infierno de su enfermedad tras perder las dos piernas

El periodista Àngel Casas ha contado al público el "infierno" por el que ha pasado debido a sus prolongados problemas de salud. Al presentador le detectaron en 2013 un cáncer de páncreas y desde entonces se ha sometido a diferentes tratamientos y operaciones, llegando incluso su vida a peligrar. Como resultado de su enfermedad, el periodista perdió las dos piernas tras pasar por un trasplante de riñón fallido.

Àngel Casas en 'Musical Express'

"A lo largo de cinco meses, de mayo a septiembre, hasta seis veces me dijeron, por teléfono, que estaba a punto de morirme", relató el periodista para El diario Ara. "Los médicos no entienden que aún esté vivo", confesó, después de explicar que había sido él quien había insistido a los médicos a que "no perdieran el tiempo" y le amputaran las dos piernas si era necesario.

"Estoy acostumbrado a perder cosas. Perdí un trozo de intestino y el duodeno, al que tenía mucho cariño. A la pierna también le tenía, aunque quizás más a la izquierda porque soy zurdo. Le pregunté al médico qué le habían hecho y no me supo responder. Supongo que la debieron de quemar, a pesar de que Albert Espinosa explica que su pierna la enterraron, ¡y con ceremonia y todo!", bromeó Casas.

En tono de humor

El presentador aseguró que había escapado "por los pelos" y que está feliz de poder seguir disfrutando de la vida junto a su familia. Además, ha explicado que ha afrontado su enfermedad con humor, incluida la perdida de sus dos piernas: "Me lo continúo tomando con humor. Desde hace quince días tengo estas piernas postizas, "cosméticas" dicen. Son agradables y fáciles de encajar. Por la noche las guardamos de pie y con los pantalones puestos. Tiene un efecto muy curioso, como si hubiera medio tío de pie en la habitación".