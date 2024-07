Por Fernando S. Palenzuela |

Maite Galdeano está más que acostumbrada a la televisión y a dar espectáculo en plató, como hemos visto recientemente en sus participaciones en 'Supervivientes 2024' y 'Supervivientes All Stars'. Sin embargo, la navarra no se encuentra cómoda en el debate del reality show que organiza '¡De viernes!' y, pese a haber sido anunciada por la cadena, decidió plantarlos en la noche del 19 de julio.

Maite Galdeano en '¡De viernes!'

La ex gran hermana expresó sus motivos a través de un comunicado en sus redes sociales. "Hoy no voy a estar en '¡De viernes!' por decisión propiacuando acudo al debate de 'Supervivientes' de este programa". Con estas palabras, Galdeano anunciaba a sus seguidores que no la podrían ver esa noche por una decisión que había tomado a última hora.

En suma, aclaraba los motivos que le habían llevado a no querer poner un pie en el plató. La madre de Sofía Suescun aseguraba que se habían permitido "humillaciones, faltas de respeto y ataques machistas y repugnantes por parte de colaboradores hacia una mujer que no se puede defender". Por tanto, había decidido "no participar de ello": "Estoy sufriendo mucho, que sigan apedreando a mi hija".

Sus choques en '¡De viernes!'

El plantón de Maite Galdeano ocurre una semana después de su último encontronazo en '¡De viernes!'. El pasado 12 de julio, Santi Acosta llegó a invitarla a marcharse al considerar que estaba boicoteando el debate. La defensora de Suescun no estaba conforme con los comentarios que se vertían sobre su hija, de modo que no dudó en enfrentarse a colaboradoras como Rosa Benito u Olga Moreno e incluso a hablar por encima de ellas para acallar sus argumentos.