Bárbara Rey acusa a su hijo Ángel Cristo de hacer "apología de un maltratador" con su cinta roja

Por Toño García Rodríguez |

Aunque hasta ahora había preferido mantenerse al margen del concurso de su hijo, Bárbara Rey ha roto por fin su silencio este lunes 27 de mayo en 'TardeAR'. La vedette se ha mostrado muy disgustada con el comportamiento que Ángel Cristo Jr. ha tenido respecto a su padre y ha compartido su decepción al verle portar la cinta roja en el pelo en homenaje a él. Y es que, aunque muchos seguidores pensaban que el concursante hacía un guiño al personaje de Rambo, el hijo de Bárbara Rey ha confirmado en su vuelta a España que rendía homenaje a su padre.

Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes'

La murciana no ha dudado en dejar clara su posición: "Es conocido por todo el mundo que Ángel Cristo padre fue un maltratador, que me hizo la vida imposible, que cuando yo estaba embarazada de mi hijo recibí unas palizas tremendas". En las declaraciones ofrecidas al programa de Telecinco, la vedette lamentaba que su hijo abanderase la actitud del domador, ignorando su pasado: "Lleva en su cabeza, abanderando al padre que me estuvo maltratando mientras que yo estaba embarazada de él y durante todo el matrimonio".

Además, se ha mostrado extrañada con esta repentina actitud de favor hacia el que fuera su marido, pues según ella, su hijo no ha estado a su lado cuando más lo necesitaba. "Ángel Cristo Jr. jamás se ha ocupado de su padre, de su padre nos hemos preocupado Sofía y sobre todo yo", decía Bárbara Rey, antes de añadir los motivos por los que decidió cuidarlo: "Lo hice porque era el padre de mis hijos y lo prometí".

Apología de un maltratador

La vedette no solo se mostraba sorprendida con el homenaje de su hijo, sino también con la que es su nuera. Ana Herminia recogió a Ángel Cristo Jr. tras su entrevista en 'Supervivientes: Conexión Honduras' portando el mismo simbólico pañuelo rojo que el padre utilizaba. "Hacer apología de un maltratador y llevarlo como abanderado creo que dice mucho", explicaba Bárbara Rey, que decidía no contestar a más preguntas después de aclarar su opinión sobre esta polémica.