Así le ha afectado a Ángel ('GH 11') el Covid-19: "He alquilado mi casa y me he ido a vivir a mi furgoneta"

La crisis del coronavirus ha supuesto un auténtico cambio de vida para toda la humanidad. A nivel sanitario y económico, ha trastocado por completo a millones de personas, dando un giro a su forma de vida y teniendo que hacerse a las nuevas circunstancias. Entre estas personas se encuentra Ángel Muñoz, ganador de 'GH 11', quien se ha visto obligado a alquilar su casa y marcharse a su furgoneta para poder vivir.

Ángel Muñoz, ganador de 'GH 11'

Kiko Hernández se ha hecho eco en su blog de la web de Telecinco de una carta publicada por Ángel en la que plantea todos sus cambios de vida. "Como sabéis, el Covid obligó a nuestros gimnasios a cerrar y con ellos algunos perdimos nuestro trabajo, el de toda la vida, en mi caso mucho más que mi sustento: mi alimento vital", afirma. "Han pasado muchos meses desde entonces y no solo sigo sin trabajar, sino también sin percibir ningún tipo de ayuda ni de subsidio, lo solicité en su momento pero ni recibí respuesta de la administración, ni he cobrado nada".

El exconcursante se encuentra sin ningún tipo de ingresos, tal y como él mismo afirma, lo que le ha llevado a tener que buscarse la forma de seguir subsistiendo. "He tomado la opción de alquilar mi casa para poder vivir y pagar facturas, entre tanto me he ido a vivir a mi furgoneta", relataba. De este modo, Ángel ha pasado de haberse llevado el maletín del ganador a tener que poner en alquiler su casa para poder comer y subsistir.

Viviendo en la naturaleza, el mar y lejos de Madrid

Ángel ha tomado la decisión de alejarse de la capital hasta que se supere la crisis del coronavirus. Tal y como él mismo ha expresado en su carta, pretende "vivir con lo poco que tenga, pero vivir cerca del mar y surfeando hasta que el cuerpo aguante". Por otro lado, afirma estar ya centrado en su nuevo proyecto de vida, que será la formación en línea de yoga y pilates. Tiene claro que está decisión, aunque le ha costado mucho tomarla, le ha aportado mucha felicidad y que va a hacerse sentir "tranquilo y en calma".