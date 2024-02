Por Beatriz Prieto |

Tras la victoria de Nebulossa con "Zorra" en el Benidorm Fest, 'TardeAR' arrancó su entrega del lunes 5 de febrero abordando el debate en torno a la canción y su letra con varios de sus colaboradores. Entre ellos, estaba Xavier Sardà quien, en un momento del programa, planteó una pregunta que no cayó especialmente bien entre sus compañeras, al igual que en redes.

Xavier Sardá deja perplejas a sus compañeras de 'TardeAR'

Tras pronunciarse sobre la canción les gustaba o no,, como la voz de María Bas o la puesta en escena. Fue en ese momento cuando Sardà lanzó su inesperada cuestión, que tuvo que repetir ante el desconcierto de sus compañeros:, cuestionaba Tárrega, mientras Quintana respondía "no sé, no vamos a salir del armario aquí".

"Quiero decir, ¿qué hacemos hablando de Eurovisión, si no somos gays? ¿Dónde está la gracia?", concretó Sardà, haciendo saltar a Susana Díaz. "Me parece fatal, tío", replicó la colaboradora, a quien se sumó Fernandisco al señalar que "es para todos los públicos". "Perdóname, pero por allí detrás alguien te dirá que Eurovisión es un gran festival que disfrutan muchísimos los gays", insistió Sardà. "Gracias a los homosexuales, a los gays, nos han devuelto la ilusión por Eurovisión. Y se lo aplaudo. Era un festival muerto y ellos le han devuelto el color, como a muchas cosas", defendió Tarrega.

"Lo han revitalizado"

Sardá se mostró de acuerdo con las palabras de su compañera, momento en el que Díaz cuestionó "qué tiene que ver la orientación sexual de la gente con que le guste o no un festival". "Xavi, yo coloco un elemento nuevo en la mesa: es verdad que el colectivo LGTBI tiene mucho que ver en el festival de Eurovisión, pero las familias que se reúnen frente a la pantalla para verlo son padres, madres, hijos, hijas... es un festival que ve todo el mundo", defendió Fenandisco, ante lo que el aludido matizó que eso era "ahora, de nuevo", tras lo cual aclaró que "solo lo ve el colectivo no lo ha dicho nadie, lo han revitalizado".