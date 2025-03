'Supervivientes 2025' evacúa a sus concursantes en plena gala a causa de un fuerte temporal

Por Beatriz Prieto | |

La noche del martes 11 de marzo, 'Supervivientes: Tierra de nadie' afrontaba su primera gala de la edición con Carlos Sobera marcada por un giro inesperado: un temporal se cernía sobre Honduras a cinco días de cumplirse la primera semana de concurso. Un revés para los concursantes y para el equipo del programa, que se vio obligado a evacuar a los concursantes en pleno directo tras dejar claro el hecho de que ni siquiera tenían una escaleta cerrada a causa del tiempo, hasta el punto de que los saltos desde el helicóptero de Manuel González y de Anita Williams quedaron suspendidos.

La cita con Sobera arrancó conectando con Laura Madrueño bien abrigada, ante un mar muy picado y un cielo nublado: "Estamos en una situación extrema que no nos ha dejado dormir. Lleva toda la noche diluviando por un temporal que está azotando los Cayos Cochinos y que está poniendo al límite a nuestros supervivientes". La presentadora incluso señaló que "no han podido salir barcas, no hemos podido volar en el helicóptero por primera vez, al menos, desde que yo estoy aquí".

Algunos de los concursantes de 'Supervivientes 2025' y Montoya en medio del temporal

"No hemos podido desplazarnos hasta el cayo, que deberíamos estar viéndolo en la línea del horizonte, pero vamos a seguir intentándolo a lo largo de toda la noche", trasladó Madrueño, quien añadió que "la escaleta va a cambiar a lo largo de toda la noche" antes de mostrar las primeras imágenes de los concursantes bajo la lluvia, antes de cumplir su primera semana en Honduras, con Playa Furia y Playa Calma por un lado, y la localización de José Carlos Montoya, solo desde la gala del domingo, por el otro, todos ellos refugiados bajo las lonas y muy abrigados y con impermeables.

ÚLTIMA HORA DESDE HONDURAS Los supervivientes son evacuados de las playas



Los concursantes están cuidados por el equipo y su seguridad está garantizada

"Comenzamos la evacuación"

No había pasado ni una hora de gala cuando Madrueño anunció una última hora sobre la situación de los concursantes: "La situación es tan límite, que en estos momentos comenzamos la evacuación de las tres playas". "Están cuidados durante toda la evacuación por todo nuestro equipo", aseguró la presentadora, sobre los concursantes. Asimismo, la madrileña recordó que "hacía muchísimo tiempo que no se evacuaban las playas de 'Supervivientes'", dado que, aunque habían sufrido temporales en otras ediciones, la situación no había llegado tan lejos.

Todos los supervivientes ya han sido evacuados de las playas



???? #TierraDeNadie1

???? https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/xlTEPCUyPZ — Supervivientes (@Supervivientes) March 11, 2025

Montoya ha sido evacuado a otro lugar distinto al de sus compañeros, ya que nadie sabe de su existencia



🥥 #TierraDeNadie1

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/kXsAAniHEj — Telecinco (@telecincoes) March 11, 2025

Segundos después, el programa emitió la señal en directo de los primeros evacuados en plena tormenta, desde Playa Calma, a los que siguieron los habitantes de Playa Furia, todo ello después de que las olas alcanzaran incluso los refugios que se habían construido con las lonas. "Aclaremos que todos están bien, que lo están pasando mal y tienen miedo porque la evacuación nunca es fácil, pero están todos en perfecto estado y no está ocurriendo nada de lo que debamos preocuparnos", subrayó Sobera en plató, antes de que se mostrara a todos los concursantes a salvo, bajo una lona, mientras que Montoya acabo en una localización aparte.