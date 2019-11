Anitta, en 'El Hormiguero': "Cuando conocí Madonna estaba tan nerviosa que estuve 30 minutos cagando"

Pablo Motos recibió el lunes 11 de noviembre en 'El Hormiguero' a la cantante brasileña Anitta, quien no se cortó en absoluto a la hora de abordar cualquier tema. Vista su predisposición, el presentador le preguntó sobre una anécdota un tanto escatológica, la que protagonizó la artista cuando conoció a Madonna. "Estaba muy nerviosa y me dieron unas ganas de cagar fuertísimas. Estuve en el baño casi treinta minutos cagando", confesó Anitta.

Anitta junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

La cantante explicó que colaborar con Madonna en el tema "Faz Gostoso" fue uno de los momentos más importantes de su carrera. Pero el camino hasta llegar al éxito actual no fue fácil porque Anitta contó cómo fue su infancia en Brasil. Vivía en la llamada "calle del crimen" y confesó que "era una vida simple pero feliz". "Después de lograr todo lo que tengo, sigo creyendo que lo mejor de la vida son las cosas que pasé allá como mis amigos y mi familia", afirmó la artista.

Tampoco es un secreto que Anitta se ha sometido a múltiples operaciones de estética y es ella misma quien no lo esconde. "Yo misma diseñé mi cara", explicó a Pablo Motos. La cantante comentó que se había reducido el pecho, puesto mentón, retocado la nariz e incluso afirmó que si fuera por ella cambiaría de cara cada año pero no tiene tiempo para hacerlo.

La proyección internacional de Anitta

La cantante brasileña aterrizó en España para acudir a LOS40 Music Awards donde ganó el premio de Videoclip del año por "R.I.P" junto con Sofía Reyes y Rita Ora. También se subió al escenario para cantar esta canción junto con la artista mexicana y su tema "Get to know me". En España la conocimos con su éxito "Downtown" junto con J. Balvin y posteriormente ha colaborado con otros artistas como Becky G, Snoop Dogg o Alesso.