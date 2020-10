Anne Igartiburu relata cómo fue la trágica muerte de su madre: "Murió salvándole la vida a otros"

Toñi Moreno recibió el pasado 19 de octubre en 'Un año de tu vida' como invitadas a Anne Igartiburu, Laura Gallego, Sandra Cabrera, Irene Villa y Coral Bistuer. La noche estuvo plagada de mujeres valientes que abrieron su corazón y contaron detalles desconocidos de sus vidas por la audiencia. Una de las historias más destacadas y emocionantes del programa fue la de la conductora de 'Corazón', quien relató cómo fue perder a su madre en un trágico accidente cuando ella tan solo tenía 16 años.

Anne Igartiburu con Toñi Moreno en 'Un año de tu vida'

La presentadora de las Campanadas de La 1 es uno de los rostros más conocidos de la televisión y es muy admirada a nivel profesional. Sin embargo, poco se sabe de su vida personal, a pesar de haber estado al frente de uno de los formatos más importantes de la prensa rosa desde hace muchos años. Los únicos detalles que se conocen de la comunicadora son que está casada con el director de orquesta Pablo Heras-Casado con el que ha tenido tres hijos.

Cuando visitó el programa de Bertín Osborne en 2015 ya comentó por encima el terrible suceso de su adolescencia. No obstante, la actriz se ha abierto en canal durante su entrevista y ha explicado con más detalles este durísimo episodio de su vida en el que su madre murió en un accidente de helicóptero: "Mi madre murió salvándole la vida a otros, buscando a un niño que luego no apareció. Ella era voluntaria de Protección Civil y murió en un rescate, ella y el resto de personas que iban en el helicóptero", relataba la periodista, consiguiendo emocionar a la conductora de 'Un año de tu vida'.

Siempre en su corazón

Perdió a su madre cuando tan solo tenía 16 años, lo que supuso un duro desarrollo a nivel personal al tener que hacerse cargo de muchas cosas ella sola con su pronta edad: "Murió muy joven, cuando las echas más de menos. Era una maestra de escuela, muy hecha a sí misma, dejó todo por amor... Cuando murió yo acababa de llegar de una beca en Estados Unidos, llevaba en casa cuatro días y me encontré con la ausencia de mi madre. La eché en falta en momentos complicados de mi adolescencia, llevar la casa adelante con un padre deshecho que se quedaba sin su compañera, un hermano más pequeño... Esto me lo he trabajado", explicaba detalladamente la invitada del programa.

Su progenitora nunca dejó de estar presente en la vida de la presentadora mientras avanzaba tanto a nivel personal como laboral, y es que Igartiburu siempre tendrá el recuerdo de su madre y ha admitido que le gusta hablar mucho de ella a sus hijos. En los momentos más importantes de su vida siempre nota su ausencia e incluso expuso un ejemplo muy duro donde confiesa que haciendo la lista de su boda llegó a escribir el nombre de su madre junto al de su padre: "Ahí te das cuenta de todas las veces que te hace falta, y en esos momentos importantes. Mi boda, cuando tienes un bebé, cuando te planteas dejar la carrera o decir que sí a un trabajo... Esto te hace ser prudente, y sabes que alguien o algo te está acompañando en el camino", recordaba emocionada.