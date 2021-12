Antena 3 anuncia 'Cristo y Rey', una serie sobre Ángel Cristo y Bárbara Rey

Apenas unos días después de anunciar los proyectos que llegarán a Atresplayer Premium en 2022 y más adelante, Atresmedia ha querido recordar que no piensa abandonar a Antena 3 en lo que respecta a ficción original. El grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes ha confirmado que ya está trabajando en 'Cristo y Rey', una serie de Daniel Écija que repasará el día a día de una de las relaciones más mediáticas de nuestro país.

Bárbara Rey y Ángel Cristo

El creador de 'La valla' nos trasladará a los hechos sucedidos hace cuatro décadas, cuando la idolatrada vedette Bárbara Rey y el popular domador Ángel Cristo conformaron un matrimonio que se convertiría en el blanco de las miradas de la sociedad española. 'Cristo y Rey' repasa los nueve años de relación entre estas dos explosivas figuras, cuya vida privada se convirtió en un espectáculo equiparable al del circo que regentaban.

Entre los aspectos positivos cabe resaltar el nacimiento de sus hijos, Angelito y Sofía, así como el lucrativo rédito que sacaron de su exposición mediática. No obstante, en el reverso oscuro se escondía una espiral de maltratos, adicción a las drogas y el juego y demás detonantes que no auguraban un final feliz. Además, la ficción no rehuirá de colocar de fondo "la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de estado", como anticipa la sinopsis oficial, dejando caer que se abordará el tan comentado idilio entre la actriz y el rey Juan Carlos I.

Biopic castizo

La existencia de 'Cristo y Rey' salió a la luz en abril de este mismo año, aunque por aquel entonces el proyecto no contaba con título ni se había vendido a ninguna cadena o plataforma. Finalmente, Atresmedia ha adquirido la ficción con la intención de lanzarla en el prime time de Antena 3. En estos momentos, la serie producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Good Mood se encuentra en fase de casting y pretende arrancar en los próximos meses sus grabaciones, que partirán de los guiones escritos por el propio Écija, Patricia Trueba, César Mendizábal y Ángel Gasco-Coloma, bajo la coordinación de Andrés Martín Soto.